Ο σκληρός χαρακτήρας Ολυμπιακού - ΠΑΟΚ, το μεγάλο λάθος της ΑΕΚ και... φουλ της διαιτησίας ξανά!

Ο Γιάννης Σερέτης κάνει τη σύνοψη της 16ης αγωνιστικής, λίγες μέρες πριν από δύο κρίσιμους «μονούς» προημιτελικούς Κυπέλλου σε «Γ. Καραϊσκάκης» και «Λεωφόρο»...

Τα εμπόδια του Ατρομήτου και του Παναιτωλικού αποδείχθηκαν πολύ χαμηλά για τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Το πιο σημαντικό για αμφότερους δεν ήταν ότι νίκησαν. Αλλά ότι... κατανίκησαν τους αντιπάλους τους. Θα μπορούσαν (ειδικά ο ΠΑΟΚ) να πετύχουν περισσότερα γκολ, οι εστίες τους απειλήθηκαν ελάχιστα, είχαν ρυθμό και ένταση στο παιχνίδι τους, δημιούργησαν ωραίους συνδυασμούς, έφτιαξαν το κέφι τους ενόψει του προημιτελικού της Τετάρτης στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το Κύπελλο, η αύρα του ΠΑΟΚ και η δίψα του Ολυμπιακού

Ναι, το Κύπελλο δεν είναι για κανέναν εκ των δύο ο πρώτος στόχος. Ομως η πρόκριση δεν θα δώσει μόνο προβάδισμα... τελικού σε όποιον επικρατήσει (με αντίπαλο, εν συνεχεία το νικητή του Παναθηναϊκός – Αρης), αλλά και boost ψυχολογικό! Ανάλογα βεβαίως και με τον τρόπο με τον οποίο θα προκύψει η πρόκριση του ενός και ο αποκλεισμός του άλλου...

Για τον ΠΑΟΚ, δεδομένου ότι αγωνίζεται εκτός έδρας, το κακό θα είναι μικρό αν αποκλειστεί... «φυσιολογικά» και όχι με συντριβή, κάτι που μοιάζει απίθανο βάσει τη σημερινής εικόνα των ομάδων. Δεν πρόκειται να φορτίσει με αρνητικά ιόντα την ατμόσφαιρα στο Δικέφαλο, ο οποίος μετά την περίοδο κάμψης του που κορυφώθηκε με την ήττα στο Περιστέρι, βοηθήθηκε από τον κάκιστο Παναθηναϊκό να ξαναβρεί τον εαυτό του και συνολικά στα τρία τελευταία παιχνίδια (με το Τριφύλλι, τον Ατρόμητο και τον Παναιτωλικό) θα μπορούσε να πετύχει... 15 γκολ, έχοντας «σεληνιασμένο» τον Κωνσταντέλια και μοιράζοντας σωστά το χρόνο συμμετοχής στους διαθέσιμους μεσοεπιθετικούς του. Ο «Ντέλιας» συνεχίζει να χτίζει αγώνα με αγώνα την εικόνα του κορυφαίου εν ενεργεία Ελληνα παίκτη (μαζί με τον Χρήστο Τζόλη που επίσης αναδείχθηκε από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ), ο Ζαφείρης ενισχύει αφάνταστα τη μεσαία γραμμή της ομάδας, αν ο Δικέφαλος κάνει δυο εύστοχες κινήσεις στην αμυντική του γραμμή, θα αυξήσει ακόμα περισσότερο τις ήδη ισχυρές πιθανότητες για κατάκτηση του τίτλου.

Προς το παρόν, λόγω και... know how, φαβορί παραμένει ο Ολυμπιακός, ο οποίος για πρώτη φορά χωρίς τον Ελ Καμπί έφτασε εναντίον του Ατρομήτου πολλές φορές κοντά στο γκολ, παρότι μετρούσε τρεις επιπλέον απουσίες παραγωγικών επιθετικά παικτών, δηλαδή των Ποντένσε, Ροντινέι, Μουζακίτη που έπαιξε στο β' μέρος). Σ' αυτό το χρονικό διάστημα στο οποίο οι Ερυθρόλευκοι δεν έχουν έξτρα βοήθεια από νέο «αίμα», θα χρειαστεί να επιστρατεύσουν τον ισχυρότατο χαρακτήρα του και ειδικά σε Κύπελλο και Πρωτάθλημα να βρουν τη δίψα, το πάθος και την αφοσίωση που έχουν καταθέσει ακόμα και εναντίον μεγαθηρίων (και ανεξαρτήτως αποτελέσματος) σε όλα τα εφετινά ματς του Champions League. Είναι τέτοια η ποιότητα του ρόστερ των Ερυθρόλευκων που η «σπίθα» και η συγκέντρωση αρκούν στα ματς με τους «μικρομεσαίους» της Stoiximan Superleague. Στα ντέρμπι χρειάζονται σαφώς πολύ περισσότερα, αλλά ας περιμένουμε μέχρι το τέλος και της μεταγραφικής περιόδου στις 6 Φεβρουαρίου , διότι ο Ολυμπιακός είναι κλαμπ ικανό να «σκάσει» 3-4 μαζεμένες μεταγραφές μέσα σε 5-6 μέρες...

Η ΑΕΚ δεν έπαιξε σαν σε ντέρμπι, φουλ της τοξικότητας από μία φάση

Και μιας και μιλάμε για ντέρμπι, η ΑΕΚ δεν το αντιμετώπισε ως ντέρμπι το ματς με τον Αρη. Ο Χιμένεθ την μπλόκαρε σωστά στις πτέρυγές της, ο Γιόβιτς δεν ήταν στα χάι του, φτάσαμε σχεδόν στις καθυστερήσεις για να δούμε δυο ευκαιρίες από την Ενωση, η οποία θα μπορούσε να είχε ηττηθεί αν δεν είχε ακυρωθεί το 2-1 του Αρη μέσω VAR σε πολύ αμφιλεγόμενη φάση, η οποία πυροδότησε ωραίο, αυθεντικό, παλιό, ελληνικό μπλα - μπλα για τη διαιτησία από Αρη, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ!

Ο Νίκολιτς σωστά δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του και μίλησε μετά το τέλος του αγώνα ειλικρινά («Ούτε ένας παίκτης μας δεν είχε την απόδοση που θα έπρεπε»), αλλά αν η ΑΕΚ θέλει να προσπεράσει στο τέλος Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ τέτοια ματς σαν το σημερινό πρέπει να τα παίρνει. Δηλαδή παιχνίδια στα οποία ο αντίπαλος ποιοτικά είναι κατώτερος παρά τη δυνατή του έδρα. Συγκέντρωση, πάθος, δίψα, δημιουργικότητα, αποτελεσματικότητα ήταν απόψε σε χαμηλό επίπεδο για μια επίδοξη πρωταθλήτρια σε ματς που ήξερε ότι θα ήταν πολύ δύσκολο...

Σε προηγούμενο σημείωμά μας είχαμε υπογραμμίσει ότι μπορεί η ΑΕΚ να μην έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και ντέρμπι Κυπέλλου κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, αλλά έχει στο πρωτάθλημα το πιο βαρύ πρόγραμμα από όλους! Δεν ξεκίνησε καλά και θα πρέπει να προσέξει πάρα πάρα πολύ το ματς με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή διότι θα παραταχθεί και ως φαβορί!

Οσο για τους Πράσινους; Θετικό το ντεμπούτο του Τεττέη από τον οποίο έλειψε μόνο το γκολ, πάρα πολύ ενθαρρυντική η εμφάνιση του ταχύτατου και ορεξάτου Πελίστρι, καλή για τους Πράσινους και η επιστροφή των Κυριακόπουλου - Ρενάτο Σάντσες και μέχρι εκεί. Με τον ουραγό Πανσερραϊκό έπαιζε, που μετρούσε εννέα σερί ήττες...

Υ.Γ.1: 8 Μαρτίου, 24η αγωνιστική, δύο ματς πριν από το τέλος της regular season το πρόγραμμα γράφει «Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός». Αν κυλήσουν όλα λογικά, σ΄ αυτό το ματς θα κριθεί εν πολλοίς και μια θέση στην τετράδα και στα play offs. Είναι νωρίς, αλλά ας κρατήσουμε από τώρα την ημερομηνία σε μια άκρη του μυαλού μας. Διότι αν ο Λεβαδειακός (όπως είναι φυσιολογικό βάσει της εντυπωσιακής εικόνας του και της δουλειάς του Νίκου Παπαδόπουλου) συνεχίσει να «καθαρίζει» με τρίποντα και ελάχιστες απώλειες όλες τις ομάδες που τις έχει «από κάτω» στη βαθμολογία, πόσο εύκολο θα είναι για τον Παναθηναϊκό να πάει... «αεράτος» και με βαθμολογική διαφορά στη Λιβαδειά, στις αρχές της άνοιξης; Eιδικά αν υλοποιηθεί το «δεν πουλάω κανέναν τον Ιανουάριο» του Γιάννη Κομπότη.

Υ.Γ. 2: Πόσο κρίμα και τι ντροπή για το ελληνικό ποδόσφαιρο εν έτει 2026 με VAR και ξένους διαιτητές σε όλα τα ντέρμπι να έχει ακόμα «Γιάννηδες» (Θεσσαλονίκη), «Γιαννάκηδες» (Αθήνα) και «Θωμάδες». Τι κατάντια πραγματικά...