Ολυμπιακός: Πρώτο γκολ με τη Λιόν με κεφαλιά ο Γιάρεμτσουκ
Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη Λιόν με εξαιρετική κεφαλιά ενάντια στη Λανς.
Το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Λιόν σημείωσε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός επιθετικός, που αγωνίζεται στον γαλλικό σύλλογο με δανεισμό από τον Ολυμπιακό, μείωσε σε 2-1 στο 67ο λεπτό του εντός έδρας αγώνας Κυπέλλου με τη Λανς με εξαιρετική κεφαλιά μετά από μπαλιά του Ιμπέρ, ανοίγοντας λογαριασμό στην τέταρτη συμμετοχή του με τον Ολιμπίκ.
