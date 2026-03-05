Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη Λιόν με εξαιρετική κεφαλιά ενάντια στη Λανς.

Το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Λιόν σημείωσε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός επιθετικός, που αγωνίζεται στον γαλλικό σύλλογο με δανεισμό από τον Ολυμπιακό, μείωσε σε 2-1 στο 67ο λεπτό του εντός έδρας αγώνας Κυπέλλου με τη Λανς με εξαιρετική κεφαλιά μετά από μπαλιά του Ιμπέρ, ανοίγοντας λογαριασμό στην τέταρτη συμμετοχή του με τον Ολιμπίκ.