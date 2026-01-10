Επιστροφή στην κορυφή για τον Ολυμπιακό, που δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα να επικρατήσει με 2-0 του Ατρομήτου στο Περιστέρι. Γκολ από Ζέλσον, Ταρέμι, δοκάρι ο Ρέτσος

Ιδιαίτερα πειστικός ο Ολυμπιακός στο Περιστέρι. Επικράτησε με 0-2 του Ατρόμητου έχοντας ως σκόρερ τους Ζέλσον και Ταρέμι. Δοκάρι ο Ρέτσος και ενώ χτύπησαν στο ματς οι Ζέλσον και Τσικίνιο.

Ατρόμητος - Ολυμπιακός: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Ο γηπεδούχος Ατρόμητος είχε σχηματισμό στο 4-2-3-1. Γκολκίπερ ο Κοσέλεφ, άμυνα με Ούρονεν, Μανσούρ, Σταυρόπουλο και Κίνι, κέντρο με Καραμάνη και Μουτουσαμί, άκρα με Μπάκου και Γιουμπιτάνα και ο Μίχορλ πίσω από τον φορ Φαν Βέερτ.

Ο Ισπανός κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του αποφάσεων για την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Ατρόμητο, έχοντας βασικούς τους Γκαρθία και Γιαζίτζι. Η διάταξη των Πειραιωτών στο ματς αυτό - στο Περιστέρι - της Stoiximan Super League 1: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Ρέτσο, Μπιανκόν και Κοστίνια. Κέντρο με Γκαρθία, Έσε και μπροστά τους τον Τσικίνιο. Άκρα με Γιαζίτζι και Ζέλσον και φορ ο Ταρέμι.

Φοβερή κίνηση ο Ταρέμι, τελείωμα ο Ζέλσον για το 0-1

Στο ξεκίνημα του πρώτου μέρους ο Ολυμπιακός ήταν ο πλέον απειλητικός και έφτασε να έχει κατοχή στο 64% για να βρει μετά δίχτυα. Αρχικά έχασε φάση με τετ α τετ του Ζέλσον και ενώ στο 7ο λεπτό ο Ρέτσος είχε δοκάρι με κεφαλιά του έπειτα από φάουλ του Γιαζίτζι. Πριν το 30' υπήρξε και ένα επικίνδυνο γύρισμα του Μπιανκόν που αποκρούστηκε.

Στο 35' ήρθε το 0-1. Ο Ταρέμι έκανε φοβερή κίνηση στην πλάτη της άμυνας, στην συνέχεια προσποίησή του πάνω στον Μανσούρ και γύρισε μετά την μπάλα στον Ζέλσον που με τελείωμα από κοντά σκόραρε για το τέρμα του Ολυμπιακού. Από πλευράς εικόνας του πρώτου ημιχρόνου - στο οποίο ο Ατρόμητος δεν είχε κλασική ή μεγάλη φάση πλην μίας εξόδου του Τζολάκη εκτός περιοχής - ο Ολυμπιακός ήταν σαφώς ανώτερος από τον αντίπαλό του και θα μπορούσε εάν ήταν πιο ουσιαστικός στην τελική του προσπάθεια να είχε προηγηθεί στο Περιστέρι με ένα σκορ στο 0-2 ή και στο 0-3.

Ο Ταρέμι με μία φαντεζί ενέργεια το 0-2

Ο Ολυμπιακός με εξαιρετικό τρόπο έκανε το 0-2 στο παιχνίδι. Στο 55' ο Γιουμπιτάνα είχε καλή κίνηση και σουτ έξω πλην όμως στο 56' από την στιγμή που ο Ολυμπιακός έμεινε ψηλά, ο Τσικίνιο έβγαλε στον Ταρέμι που 'άδειασε' με φοβερή ντρίπλα τον Μανσούρ και έκανε φανταστικά το σκορ 0-2. Στην συνέχεια ο Ολυμπιακός απείλησε ξανά με Ζέλσον και Μπιανκόν.

Στο 76' ο Γιουμπιτάνα είχε προσπάθεια που έβγαλε ο Τζολάκης και αμέσως μετά ο Τσαντίλας κεφαλιά έξω. Στο 85' ο Ρέτσος είχε σουτ που κόπηκε και ακουλούθησε απειλητική κεφαλιά ου Μπιανκόν. Στην συνέχεια του παιχνιδιού δεν υπήρξε διαφοροποίηση σε επίπεδο σκορ.

MVP: Ο Ταρέμι. Και δημιουργός και σκόρερ με φοβερές ενέργειες στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Ζέλσον που έκανε το 0-1 και ο Τσικίνιο κυρίως προς την φάση του 0-2. Εξαιρετικός Τζολάκης για ακόμα ένα παιχνίδι χωρίς να έχει φάσεις βέβαια που απειλήθηκε, όπως πχ στο Super Cup με τον ΟΦΗ.



ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Για τον Ατρόμητο δεν τράβηξαν σχεδόν καθόλου αγωνιστικά σχεδόν όλοι οι μεσοεπιθετικοί του: Μπάκου, Γιουμπιτάνα, Μίχορλ αλλά και ο φορ Φαν Βέερτ. Ο Γιουμπιτάνα κάπως το πάλεψε στην επανάληψη. Κάκιστος ο Μανσούρ με ευθύνη και στα 2 γκολ.

Η ΓΚΑΦΑ: Ανήκει στην άμυνα της ομάδας του Ατρόμητου στην στιγμή του 0-1. Στο πώς έχασε τον Ταρέμι που έφτιαξε την φάση.



ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Με κάποια λάθη η διαιτησία στο σκέλος των καρτών και των φάουλ. Ο Κίνι πχ παρά το σκληρό του παιχνίδι κυρίως πάνω στον Ζέλσον δεν είδε καμία κίτρινη.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ιδιαίτερα σοβαρός ο Ολυμπιακός και σαφώς ανώτερος του Ατρόμητου. Μπορούσε με βάση τις φάσεις του να είχε βάλει και παραπάνω γκολ από τα 2 του με Ζέλσον και Ταρέμι.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Κοσέλεφ, Ούρονεν, Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Κίνι, Καραμάνης (77' Μουντές), Μουτουσαμί (58' Τζοβαράς), Μπάκου (87' Αϊτόρ Γκαρθία), Γιουμπιτάνα (87' Αμπαρτζίδης), Μίχορλ και Φαν Βέερτ (58' Τσαντίλας).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγα, Ρέτσος, Μπιανκόν, Κοστίνια, Γκαρθία, Έσε (85' Μουζακίτης), Τσικίνιο (85' Καλογερόπουλος), Γιαζίτζι (69' Ντιόγκο Νασιμέντο), Ζέλσον (78' Στρεφέτσα) και Ταρέμι (85' Γιάρεμτσουκ).