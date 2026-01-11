Λεβαδειακός – Βόλος 3-1:Τα highlights της νέας μεγάλης νίκης των Βοιωτών
Συνεχίζοντας τις εξαιρετικές του εμφανίσεις o Λεβαδεικός έφτασε στην 9η νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση του Βόλου με 3-1. Μια νίκη που έφερε την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου στους 31 βαθμούς μένοντας έτσι και αλλιώς στην 4η θέση (θα έμενε ακόμα και με ήττα).
Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και ειδικά στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ήταν σαν να έπαιζαν μονότερμα τους φιλοξενούμενους. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα τέσσερα γκολ της αναμέτρησης αλλά και τις φάσεις που υπήρξαν.
