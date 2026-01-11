ΟΦΗ - Αστέρας Aktor: Ο Νους έκανε το 2-0 για τους Κρητικούς
Ο Νους σημείωσε το 2-0 για τον ΟΦΗ εναντίον του Αστέρα Aktor.
Ο ΟΦΗ πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου βρήκε και δεύτερο γκολ στο ματς με τον Αστέρα Aktor.
Ο Μπόρχα στο 43' έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Νους με δεξί σουτ νίκησε τον Παπαδόπουλο για το 2-0.
Το 2-0 του ΟΦΗ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.