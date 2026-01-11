ΟΦΗ - Αστέρας Aktor: Ο Νους έκανε το 2-0 για τους Κρητικούς

Γιώργος Σακελλαρίου
Ο Νους σημείωσε το 2-0 για τον ΟΦΗ εναντίον του Αστέρα Aktor.

Ο ΟΦΗ πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου βρήκε και δεύτερο γκολ στο ματς με τον Αστέρα Aktor.

Ο Μπόρχα στο 43' έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Νους με δεξί σουτ νίκησε τον Παπαδόπουλο για το 2-0.

Το 2-0 του ΟΦΗ

