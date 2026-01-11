Ο Σόρια στην προσπάθεια του να γυρίσει την μπάλα στον Σιαμπάνη έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 2-0 του Λεβαδειακού επί του Βόλου.

Ο Λεβαδειακός πήγε με προβάδισμα δυο γκολ στα αποδυτήρια στο ημίχρονο της εντός έδρας αναμέτρησης με το Βόλο. Ο Μπάλτσι άνοιξε το σκορ στο 9ο λεπτό και στο 41ο λεπτό ο Σόρια «χάρισε» το δεύτερο τέρμα στους Βοιωτούς.

Ο Μάγκνουσον έβγαλε βαθιά μπαλιά προς τον Παλάσιος, ο Ισπανός δεξιός μπακ προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα στον Σιαμπάνη και άθελα του την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του για το 2-0, το οποίο ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.