Λεβαδειακός - Βόλος: Ο Μπάλτσι έβαλε μπροστά στο σκορ τους Βοιωτούς
Ο Λεβαδειακός άνοιξε το σκορ στο 9' κόντρα στον Βόλο με τον Μπάλτσι.
Ο Λεβαδειακός μπήκε φουριόζος στο ματς με τον Βόλο κι άνοιξε το σκορ στο 9'.
Ο Παλάσιος πέρασε ωραία κάθετη στον Μπάλτσι, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός πέρασε τον Σιαμπάνη, αλλά έφυγε πλάγια δεξιά. Το γύρισμα που έκανε κόπηκε, όμως, η μπάλα έφτασε ξανά στον Μπάλτσι και με αριστερό σουτ νίκησε τον Σιαμπάνη για το 1-0.
Το γκολ του Λεβαδειακού
@Photo credits: INTIME, Παναγιώτης Πραγιάννης
