Ο Λεβαδειακός άνοιξε το σκορ στο 9' κόντρα στον Βόλο με τον Μπάλτσι.

Ο Λεβαδειακός μπήκε φουριόζος στο ματς με τον Βόλο κι άνοιξε το σκορ στο 9'.

Ο Παλάσιος πέρασε ωραία κάθετη στον Μπάλτσι, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός πέρασε τον Σιαμπάνη, αλλά έφυγε πλάγια δεξιά. Το γύρισμα που έκανε κόπηκε, όμως, η μπάλα έφτασε ξανά στον Μπάλτσι και με αριστερό σουτ νίκησε τον Σιαμπάνη για το 1-0.

Το γκολ του Λεβαδειακού