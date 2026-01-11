Ο Γιώργος Τσακίρης εστιάζει σε Άρη και στα ματς έως τις 15/02, ενώ γράφει για τον πανικό που προκλήθηκε σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στην... Παναγιώτα.

Σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας που προηγήθηκε προσωπικά αναδείκνυα, με κάθε τρόπο και σε κάθε Μέσο, πως η αναμέτρηση που έχει μπροστά της η ΑΕΚ με αντίπαλο τον Άρη στο "Χαρίλαου", συνιστά την πλέον δύσκολη από όλες όσες ακολουθούν. Όπως θα διαπιστώσουμε παρακάτω δεν πρόκειται για εύκολα ματσάκια έως και την 15η του Φλεβάρη, κάθε άλλο μάλιστα, τα πλέον απαιτητικά προτού φτάσουμε στην περίοδο των play offs τα δίνει έως τότε η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Ωστόσο κόντρα στους "κιτρινόμαυρους" της Θεσσαλονίκης τα δεδομένα πριν από το συγκεκριμένο ματς είναι που μετατραπούν σε πιο δύσκολο το παιχνίδι αυτό από όσα ακολουθούν και ανεξάρτητα από τα τελικά αποτελέσματα (μιας και δεν είμαστε σε θέση να τα γνωρίζουμε από πριν). Με κύριο και σημαντικό δεδομένο το γεγονός της αγωνιστικής απραξίας των παικτών του Δικέφαλου και μάλιστα με την υποχρέωση ανταπόκρισης μακριά από την έδρα της, σε αυτή του αντιπάλου.

Εκεί που δεν κατάφερε έως σήμερα κανείς από τους βασικούς ανταγωνιστές της ΑΕΚ: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ (για το Κύπελλο) να πανηγυρίσει τη νίκη απέναντι στον Άρη, ο οποίος μάλιστα έπαιζε με μισή ομάδα παρακαλώ, πιο σωστά με το 60 με 70% των βασικών επιλογών του μη διαθέσιμο! Με αντίπαλο την Ένωση δεν ισχύει κάτι τέτοιο για τον Μανόλο Χιμένεθ όπως δήλωσε και ο ίδιος τη στιγμή που μάλιστα η ομάδα του θα έχει και καλύτερο ρυθμό της αντιπάλου του αφού πρόσφατα αγωνίστηκε για το Κύπελλο και μάλιστα απέκτησε και σούπερ ψυχολογία με νίκη που συνδυάστηκε με καλό ποδόσφαιρο: απέναντι βέβαια σε μια κακή ομάδα όπως είναι και πάλι φέτος ο Παναιτωλικός (είχε μια μικρή παρένθεση καλών αγώνων και αποτελεσμάτων με τον Αναστασίου και τέλος)... Η ομάδα του Νίκολιτς όπως αναγνώριζαν και οι ανταγωνιστές έχει το πιο δύσκολο και απαιτητικό ματς μπροστά της με την επανέναρξη του πρωταθλήματος.

Μάλιστα μετά τα αναμενόμενα δίπλα σε Περιστέρι και Αγρίνιο, για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ αντίστοιχα, υπάρχει και μια πίεση μεγαλύτερη προς την ΑΕΚ για να ανταποκριθεί, να επικρατήσει και να επιστρέψει στην κορυφή όπου βρέθηκε στο τέλος του 2025! Προφανώς και δεν θα είναι εύκολο όπως δεν θα είναι ολόκληρος ο πλέον καθοριστικός μήνας που θα τρέξει με μεγάλα ματς έως τις 15/02: η ΑΕΚ ξεκινάει στο "Χαρίλαου", για να παίξει μετά νοκ αουτ παιχνίδι με τον ΟΦΗ στην έδρα της για το Κύπελλο την προσεχή Τετάρτη και έπειτα να κλείσει την πρώτη εβδομάδα αγωνιστικών υποχρεώσεων με ντέρμπι στην Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στον Παναθηναϊκό στις 18/01! Έπειτα θα ταξιδέψει για να παίξει καταχείμωνο στην Αρκαδία με τον Αστέρα Τρίπολης (24/01) και θα ακολουθήσει νέο ντέρμπι, με τον Ολυμπιακό τούτη τη φορά, την πρώτη μέρα του Φλεβάρη στης Φιλαδέλφειας τα μέρη. Μια εβδομάδα μετά (08/02) αγωνίζεται στις Σέρρες με τον Πανσερραϊκό προτού παίξει στην Τούμπα (15/02) με τον ΠΑΟΚ...

Η σύγχυση των "συμμάχων" και ο Πανικός με Ηλιόπουλο!

Έξω από τα αγωνιστικά είχαμε και την πολυδιαφημισμένη συνάντηση της πλευράς της αντιπολίτευσης της ΕΠΟ και τον πανικό που προκλήθηκε σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ από τη βραδιά στης... Παναγιώτας! Δεν θα μάθουμε ποτέ τελικά ποιοι κέρδισαν τις εντυπώσεις μιας και τα υποταγμένα και ελεγχόμενα ΜΜΕ είχαν (τυχαία) διαφορετικές απόψεις: τα ερυθρόλευκου ελέγχου έλεγαν ...ξημέρωσε η εποχή που φέρνει την απομάκρυνση του Γκαγκάτση, πιο νωρίς από το 2028 που προβλέπεται εκλογές εννοώ στην ομοσπονδία, τα ασπρόμαυρα έκαναν λόγο για απόλυτο φιάσκο. Ήταν απολαυστικό να διαβάζεις στο ένα Μέσο πως περίπου στο 50% ανταποκρίθηκαν οι Ενώσεις στο δείπνο και στο άλλο αντίπαλο Μέσο ότι στης... Παναγιώτας βρέθηκαν ...τρεις και ο κούκος! Άντε βγάλε άκρη: ήταν τελικά 8, 12, ή 14 οι εκπρόσωποι Ενώσεων όπως υπαγόρευσαν να γράψουν στα ασπρόμαυρα ελεγχόμενα Μέσα, ή τελικά ήταν 20, 24 εως και 28, όπως απαιτούσαν να αναφέρουν τα αντίστοιχα ερυθρόλευκου ελέγχου Μέσα; Ότι επιθυμεί ο καθένας διαλέγει από όλη αυτή τη σύγχυση των μέχρι πρότινος "συμμάχων"...

Πώς φτάσατε εκεί ρε παίδες; Έλληνες να ...ντουφεκάνε Έλληνες; Κάντε μια προσπάθεια να τα βρείτε και πάλι, να έχετε ξανά αδερφικές σχέσεις, κρίμα είναι... Πανικό τους προκάλεσε όμως και η παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου ο οποίος κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να προκαλέσει αναστάτωση, σύγχυση και πανικό στις δυο πλευρές με το πέρασμα του από εκεί και τις ατάκες του. Τι και πώς να γράψουμε για το... μπαμ του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ; Πώς θα επιχειρήσουμε να βιώσουμε της αλήθεια για να εξυπηρετηθεί ο σκοπός μας; Στον Ολυμπιακό δεν... ίδρωσαν ιδιαίτερα: σε καλό κλίμα η παρουσία Ηλιόπουλου (και ας πήγε απρόσκλητος και ας μην έκατσε μαζί τους) για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και την επομενη μερα αυτού: η απόλυτη ΑΟΥΑ σε κείμενο δίχως να αναφέρει πουθενά σε αυτά τα Μέσα τι είπε ο Ηλιόπουλος: βλέπετε δεν εξυπηρετούσε το σκοπό του μηνύματος που έπρεπε να περάσουν...

Έπειτα είχαμε τον απόλυτο πανικό των ΜΜΕ που ελέγχονται από τους ασπρόμαυρους: αλλιώς το ξεκινήσανε και αλλού το καταλήξανε και ακόμη δεν καταλάβανε (δεν είναι η πρώτη φορά μιας και έχει να κάνει με τα πρόσωπα και Μέσα που επιλέγεις να σου στήνουν επικοινωνία) πώς πρέπει να πορευθούν με τη στάση του Ηλιόπουλου. Άρχισαν διθυραμβικά για τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ με αναφορές και κείμενα (με τίτλους): "τους άδειασε ο Ηλιόπουλος!" και αναφορές στα λόγια του μιας και τους βόλευε προς τους συγκεντρωμένους τύπου "που είναι οι υπόλοιποι ρε παιδιά;", αλλά έπειτα που προέκυψε φωτογραφία από χειραψία του Ηλιόπουλου με τον Καραπαπά, ξέχασαν το ...γλέντι (όπως το βάφτισαν οι ίδιοι) του Ηλιόπουλου στο ερυθρόλευκο blog αντιπολίτευσης και είπαν να το γυρίσουν και να το αναδείξουν για να έχουν και εύκαιρο το σότο στο ευκολόπιστο κοινό τους: "συμπόρευση Ηλιόπουλου με Ολυμπιακό", προφανώς και θεωρούν βλάκα τον αναγνώστη τους (βέβαια υου δικαίωσαν μιας και πολλοί το κατάπιαν αμάστητο) μιας και πέντε - έξι θέσεις παρακάτω έγραφαν για το "άδειασμα και γλέντι του Ηλιόπουλου"!

Μιλάμε για τον απόλυτο πανικό...