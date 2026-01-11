Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (11/1) παιχνιδιών για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σήμερα (11/1) η 16η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, με τέσσερις αναμετρήσεις να βρίσκονται στο πρόγραμμα της ημέρας.

Φυσικά, ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ, με την Ένωση να θέλει τη νίκη για να επιστρέψει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Σέντρα στο «Κλ. Βικελίδης» στις 19:30 σε απευθείας μετάδοση από το Novasports Prime.

Νωρίτερα, η δράση αρχίζει από τη Λειβαδιά, με τον Λεβαδειακό να φιλοξενεί τον Βόλο στις 16:00 (Novasports Prime), ενώ λίγο αργότερα ακολουθεί η ενδιαφέρουσα μάχη του ΟΦΗ με τον Αστέρα Τρίπολης (17:30, Cosmote Sport 1).

Το μενού (και η αγωνιστική) ολοκληρώνεται στις 21:00 στο ΟΑΚΑ, με τον Παναθηναϊκό να περιμένει τον -γεμάτο απουσίες- Πανσερραϊκό (Cosmote Sport 1).

Οι μεταδόσεις της ημέρας

Λεβαδειακός - Βόλος (16:00, Novasports Prime)

ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης (17:30, Cosmote Sport 1)

Άρης - ΑΕΚ (19:30, Novasports Prime)

Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός (21:00, Cosmote Sport 1)