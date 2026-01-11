Άρης - ΑΕΚ: Πού θα δείτε τις σημερινές αναμετρήσεις της Super League
Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σήμερα (11/1) η 16η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, με τέσσερις αναμετρήσεις να βρίσκονται στο πρόγραμμα της ημέρας.
Φυσικά, ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ, με την Ένωση να θέλει τη νίκη για να επιστρέψει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Σέντρα στο «Κλ. Βικελίδης» στις 19:30 σε απευθείας μετάδοση από το Novasports Prime.
Νωρίτερα, η δράση αρχίζει από τη Λειβαδιά, με τον Λεβαδειακό να φιλοξενεί τον Βόλο στις 16:00 (Novasports Prime), ενώ λίγο αργότερα ακολουθεί η ενδιαφέρουσα μάχη του ΟΦΗ με τον Αστέρα Τρίπολης (17:30, Cosmote Sport 1).
Το μενού (και η αγωνιστική) ολοκληρώνεται στις 21:00 στο ΟΑΚΑ, με τον Παναθηναϊκό να περιμένει τον -γεμάτο απουσίες- Πανσερραϊκό (Cosmote Sport 1).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
Λεβαδειακός - Βόλος (16:00, Novasports Prime)
ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης (17:30, Cosmote Sport 1)
Άρης - ΑΕΚ (19:30, Novasports Prime)
Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός (21:00, Cosmote Sport 1)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.