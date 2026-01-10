Ο κορυφαίος σε αυτήν την περίοδο winger του Ολυμπιακού και η κορυφαία φετινή μεταγραφή του, ήταν αυτοί που έκριναν τον αγώνα στο Περιστέρι. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Ποτέ άλλοτε δεν εκφράστηκε για παίκτη του έτσι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όσο είναι στον πάγκο του Ολυμπιακού. Το έκανε μετά το 99ο παιχνίδι του στην τεχνική ηγεσία των Ερυθρολεύκων για τον Ζέλσον Μαρτίνς, για τον οποίο ανέφερε ότι ήταν ασταμάτητος και έδωσε πολλά. Πώς ο διεθνής ακραίος προσέφερε πολλά σε αυτό το Ατρόμητος - Ολυμπιακός (0-2).

Ο Πορτογάλος έχει κάνει ένα από τα πολύ καλά του ματς με την φανέλα του Ολυμπιακού. Παραμένει ένας εκ των λίγων παικτών των Πειραιωτών με τόσο καλό επίπεδο τεχνικής κατάρτισης και που το... έχει τόσο πολύ με την ατομική ενέργειά του. Ο Ζέλσον σε αυτή την φάση είναι ο κορυφαίος εξτρέμ του Ολυμπιακού. Ναι είναι ένας παίκτης που κατά καιρούς ταλαιπωρείται από τραυματισμούς και δεν είναι ο συνεπέστερος τακτικά και αμυντικά, όμως από την άλλη είναι παίκτης που στο ένας με έναν μπορεί να σε... σκοτώσει αγωνιστικά. Έβαλε το πρώτο γκολ για το 0-1 και έφθειρε για τα καλά την άμυνα του Ατρόμητου.

Το άλλο grande πρόσωπο του αγώνα και κορυφαίος για τον Ολυμπιακό (αλλά και συνολικά για το παιχνίδι) ήταν ο Μεχντί Ταρέμι. Ο διεθνής φορ επιβεβαίωσε ότι περνάει δύσκολες μέρες λόγω της κατάστασης στην χώρα του αλλά συνεχίζει τον χαβά του. Ένα γκολ με μία τελική, ασίστ με φανταστικό τρόπο στον Ζέλσον και 8 τέρματα έπειτα από 16 (!) τελικές στο Πρωτάθλημα της Stoiximan Super League 1. Με διαφορά η κορυφαία μεταγραφή του Ολυμπιακού για φέτος αλλά και μία πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική προσωπικότητα. Και Ζέλσον και Ταρέμι έδειξαν ξεκάθαραν την μεγάλη κλάση τους σε αυτό το διπλό.

Σε λιγότερο από δέκα ημέρες κρίνονται δύο διοργανώσεις

Ο Ολυμπιακός πέρασε... αέρα από το Περιστέρι και ήταν σαφώς καλύτερος και με δυνατότητα να βάλει και άλλα γκολ πλην όμως έχει ακόμα δύσκολα αγωνιστικά εμπόδια μπροστά του. Υπάρχει ο στόχος του Κυπέλλου για την προσεχή Τετάρτη με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη και μετά το πολύ δύσκολο εντός έδρας παιχνίδι με την Λεβερκούζεν στις 20 Ιανουαρίου. Και τα 2 must win που αφορούν - και θα καθορίσουν την τύχη των Ερυθρόλευκων - δύο διοργανώσεις: το Κύπελλο και το Champions League.

Πάνω σε αυτό είχε απόλυτα σωστή λογική το αίτημα αναβολής για το εκτός έδρας ματς με τον Αστέρα και ειδικά σε ένα διάστημα και με τραυματισμούς και με ιώσεις αλλά και με παίκτες (όπως ο Ποντένσε) που αποτελούν βαριά χαρτιά του ρόστερ και δεν είναι στα καλύτερά τους. Για αυτό ο κόουτς Μεντιλίμπαρ πολύ ορθώς θέτει την εξής παράμετρο: τώρα και περισσότερο από ποτέ θα χρειαστούν άπαντες στον Ολυμπιακό και βέβαια να τα δώσουν όλα για όλα.