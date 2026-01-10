Ταρέμι: «Δεν πανηγυρίζω λόγω της κατάστασης στην χώρα μου, συμπαρίσταμαι στον λαό του Ιράν»
Ο Ταρέμι στις δηλώσεις του στην NOVA και σε ερώτηση για το εάν το γεγονός πώς δεν πανηγυρίζει τα γκολ του στον Ολυμπιακό έχει να κάνει με την δύσκολη κατάσταση με τον Ιράν τόνισε: «Ναι ότι δεν πανηγυρίζω έχει να κάνει με την κατάσταση στην χώρα μου. Ως παίκτης είμαι με τον λαό.
Όλο αυτό έχει να κάνει με την κατάσταση στην χώρα μου σε σχέση με την Κυβέρνηση και τον λαό. Δεν θα μπορούσα να είμαι χαρούμενος. Συμπαρίσταμαι στον λαό. Δεν πανηγυρίζω ως ένδειξη συμπαράστασης προς τον λαό του Ιράν».
