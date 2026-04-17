Ο Πορτογάλος εξτρέμ μίλησε στην COSMOTE TV για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό που θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Ο Ζέλσον, μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, τόνισε στην COSMOTE TV:

Για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό: Πρέπει να κάνουμε μια καλή εμφάνιση και να κερδίσουμε ώστε να έχουμε πιθανότητες να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Θα πάμε εκεί για να τα δώσουμε όλα. Όλα τα παιχνίδια από δω και πέρα είναι τελικοί για μας. Όλα τα παιχνίδια πρέπει να τα κερδίσουμε. Εξαρτόμαστε πάρα πολύ από αυτά τα αποτελέσματα και για αυτό όλα θα τα αντιμετωπίσουμε έτσι.

Πρέπει να αλλάξουμε όσα έχουμε κάνει λάθος έως τώρα. Γνωρίζουμε τα λάθη μας. Ξέρουμε πως δεν τα έχουμε πάει καλά και ξέρουμε και τι πρέπει να κάνουμε για να το αλλάξουμε αυτό. Μόνο αυτό είναι στο μυαλό μας. Να μπούμε τελείως διαφορετικά και να τα δώσουμε όλα.