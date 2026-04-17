Η ΠΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε νεότερη ενημέρωση αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του Stadium Tour στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η ανακοίνωση από μεριάς Ολυμπιακού αναφέρει τα εξής:

Ενημέρωση για τη λειτουργία του Stadium Tour στο «Γ. Καραϊσκάκης». Στις 12, 13 και 14 Μαΐου δε θα πραγματοποιείται το Stadium Tour στο «Γ. Καραϊσκάκης», λόγω της προετοιμασίας που απαιτείται στο γήπεδο για τη διεξαγωγή της 5ης αγωνιστικής των Stoiximan Super League Play Offs ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό (13/05, 19:30). Η επαναλειτουργία του τουρ εκείνη την εβδομάδα έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 15 Μαΐου.

Το Μουσείο λειτουργεί κανονικά τις ώρες και ημέρες που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της ticketmaster.gr.

* Παρακαλούμε πολύ όλους τους επισκέπτες να βεβαιώνουν την κράτησή τους μέσω της ticketmaster.gr τόσο για το Μουσείο, όσο και για το τουρ στο «Γ. Καραϊσκάκης», καθώς είναι δύο διαφορετικά εισιτήρια. Το μεμονωμένο εισιτήριο του Μουσείου δεν αποτελεί αποδεικτικό εισόδου και για το τουρ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Olympiacos.org