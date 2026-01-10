Νίκολιτς: «Διακοπές τέλος και το μάξιμουμ από όλους, κάνω μεγάλα όνειρα με την ΑΕΚ»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για την επανέναρξη της σεζόν μετά τη διακοπή των Χριστουγέννων, για το ματς με τον Άρη στο Βικελίδης, για τους Βάργκα και Γκεοργκίεφ και για τους υψηλούς στόχους του με την ΑΕΚ.

Πανέτοιμη για την επανέναρξη των αγωνιστικών της υποχρεώσεων μετά τη διακοπή των Χριστουγέννων είναι η ΑΕΚ, η οποία αναχώρησε για τη Θεσσαλονίκη για τον κυριακάτικο αγώνα με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης.

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στα κανάλια NovaSports και ξεκαθάρισε πως η διακοπές έχουν τελειώσει και πως όλοι πλέον πρέπει να είναι απόλυτα προσεκτικοί και να τα δώσουν όλα έχοντας αντίστοιχη συγκέντρωση και προσήλωση με αυτήν που παρουσίασαν πριν τις γιορτές.

Ο Νίκολιτς αναφέρθηκε στο δύσκολο ματς που έχει μπροστά της η Ένωση απέναντι στον Άρη, μίλησε για τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα, τους Βάργκα και Γκεοργκίεφ που μπήκαν στην αποστολή και υπογράμμισε πως κάνει μεγάλα όνειρα με την ΑΕΚ για το 2026.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στα κανάλια NovaSports

Για το πώς κύλησε το προηγούμενο διάστημα και πόσο εύκολα είναι μετά από σχεδόν δύο μήνες διακοπής η ΑΕΚ να διατηρήσει το ίδιο επίπεδο αγωνιστικότητας:

«Πρώτα απ' όλα, στους τηλεθεατές σας και ειδικότερα στους φίλους της ΑΕΚ. Βρισκόμαστε λίγο μετά τη μέση της σεζόν. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σε όλους μέσα στον οργανισμό της ΑΕΚ, ότι οι διακοπές τελείωσαν και ότι πρέπει να γνωρίζουμε πως πρέπει να πιάσουμε την καλύτερη απόδοσή μας, γιατί θα το χρειαστούμε. Οτιδήποτε λιγότερο από το μάξιμουμ απ' όλους όσους εμπλέκονται στο εγχείρημα θα μας οδηγήσει αυτόματα στην υποχώρηση από την πρώτη θέση που βρισκόμαστε τώρα. Ο Άρης είναι μια πολύ καλή ομάδα, πάντα δεν είναι εύκολο να αγωνίζεσαι στο συγκεκριμένο γήπεδο. Παρακολουθώ το ελληνικό ποδόσφαιρο εδώ και χρόνια, δεν είναι εύκολο, ειδικά αυτή τη σεζόν για όλες τις ομάδες, ειδικά όταν παίζεις στην έδρα τους, είναι ένας επιπλέον λόγος το ότι έχουν βελτιώσει την απόδοσή τους το τελευταίο διάστημα, οπότε είναι ένα δύσκολο εμπόδιο για εμάς στον πρώτο αγώνα μετά την διακοπή. Δεν μου αρέσουν οι διακοπές του πρωταθλήματος. Όλοι είναι χαρούμενοι όταν υπάρχουν διακοπές, ξεκουράζονται, κάποιοι αναρρώνουν από τραυματισμούς, αλλά η εμπειρία μου λέει πως όταν έχεις ένα σερί αγώνων παίζεις συνέχεια... Αν με ρωτούσατε θα σας έλεγα ας παίζαμε άλλους δύο μήνες χωρίς διακοπή. Τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε ένα νέο σερί αγώνων, δεν πρόκειται να είναι εύκολο, αλλά έχουμε προετοιμαστεί πολύ καλά εδώ στα Σπάτα, είχαμε δύο φιλικά παιχνίδια ένα με την Κ19 και ένα με τον Λεβαδειακό, επίσης κάποιοι παίκτες ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους, κάποιοι είναι κοντά στην επιστροφή τους και επίσης έχουμε δύο νέους παίκτες στην ομάδα μας, οπότε θεωρώ πως είμαστε έτοιμοι. Φυσικά, αυτό πρέπει να το αποδείξουμε σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή».

Για τις σκέψεις του για τον αγώνα με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», όπου Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός άφησαν βαθμούς:

«Γι' αυτό το λόγο είπα ότι προανέφερα... Σε καμία περίπτωση δεν περιμένουμε ένα εύκολο παιχνίδι. Περιμένω ένα σκληρό και δύσκολο παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα διαθέτουν μια καλή ομάδα, δεύτερο παραδοσιακά είναι δύσκολο να παίζεις εκεί, τρίτο η απόδοσή τους έχει βελτιωθεί, αλλά αυτό αφορά εκείνους, εμείς θα κοιτάξουμε τη δουλειά μας. Πάντα πιστεύω πως όλα εξαρτώνται από εμάς. Όχι μόνο εναντίον του Άρη, αλλά οποιουδήποτε αντιπάλου. Φυσικά με όλο τον σεβασμό για τον αντίπαλο, αλλά με ενδιαφέρει περισσότερο η δική μας εικόνα. Γι' αυτό θέλω να δω την ομάδα μου συγκεντρωμένη, προσηλωμένη, χωρίς να προσφέρει δώρα στον αντίπαλο και να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε και φυσικά να έχουμε στο μυαλό μας ότι θα είναι πιο δύσκολα τώρα τα πράγματα και θα πρέπει να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια στο παιχνίδι μας, να είμαστε πανέτοιμοι για όλες τις λεπτομέρειες που πρόκειται να βρούμε μπροστά μας».

Για την κατάσταση των Γκεοργκίεφ, Βάργκα και το τι περιμένει στην υπόλοιπη μεταγραφική περίοδο:

«H κατάσταση και των δύο νέων παικτών μας είναι καλή, έρχονται από ομάδες που είχαν παιχνίδια και από άποψη φυσικής κατάστασης δεν υπάρχει κάποιο θέμα, είναι έτοιμοι να αγωνιστούν. Όλοι όμως πρέπει να γνωρίζουν πως είναι δύο παίκτες που μόλις ήρθαν στην ομάδα, έχουν λίγες προπονήσεις με την ομάδα. Ο Γκεοργκίεφ είναι λίγο παραπάνω καιρό μαζί μας, ο Βάργκα έχει κάνει 2-3 προπονήσεις, χρειάζονται λίγο χρόνο για να αφομοιώσουν τακτικά κομμάτια της ομάδας, αλλά είναι έξυπνα παιδιά και τα δύο, είναι σε καλή κατάσταση σωματικά, θα ταξιδέψουν και οι δύο μαζί μας στην Θεσσαλονίκη. Σχετικά με τα υπόλοιπα μεταγραφικά θέματα, ο Ριμπάλτα συνεχίζει να δουλεύει μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, εμένα η δουλειά μου είναι να είμαι συγκεντρωμένος σ' αυτό το δύσκολο παιχνίδι που μας περιμένει. Είναι πάντα άσχημο όταν έχεις μεταγραφική περίοδο και ταυτόχρονα αγωνιστικές υποχρεώσεις, θέλω να εστιάσω περισσότερο στον αγώνα. Δεν μπορώ να σας πω ότι δεν με ενδιαφέρει, αλλά τώρα δεν το σκέφτομαι, ενδιαφέρομαι μόνο για τον αγώνα με τον Άρη».

Για τα όνειρά του και τις ευχές του για το 2026:

«Εύχομαι σε όλο τον κόσμο, στον πλανήτη να υπάρχει ειρήνη και όλοι να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μεγάλα όνειρα. Αν δεν στοχεύεις ψηλά τότε δεν θα πετύχεις ποτέ αυτό που ονειρεύεσαι. Πάντα στοχεύω ψηλά, αλλά δεν θέλω να μιλήσω και να αποκαλύψω τα όνειρά μου γιατί στην χώρα μου πιστεύουμε πως όταν μιλάς για τα όνειρά σου τότε δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν, αλλά μπορώ να σας πω ότι κάνω μεγάλα όνειρα».