Στην αποστολή της ΑΕΚ για το ματς με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται οι Μπάρναμπας Βάργκα και Μάρτιν Γκεοργκίεφ. Τα πιθανά σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς ενόψει Βικελίδης.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε το Σάββατο την προετοιμασία της στα Σπάτα ενόψει της επανέναρξης των αγωνιστικών της υποχρεώσεων και το απόγευμα αναχώρησε από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό τη Θεσσαλονίκη για το αυριανό ματς με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Όπως αναμενόταν, τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα της Ένωσης, οι Βάργκα και Γκεοργκίεφ ταξιδεύουν με την αποστολή στη Θεσσαλονίκη και είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος κόουτς άλλωστε είχε προαναγγείλει ότι θα είχε διαθέσιμο τον Βάργκα όταν είχε μιλήσει για τη μεταγραφή του Ούγγρου επιθετικού, ο οποίος είναι πιθανό να κάνει το ντεμπούτο του.

Ο Νίκολιτς περιμένει να δει αντίστοιχη πνευματική ετοιμότητα από τους παίκτες του με εκείνη που είχαν παρουσιάσει το διάστημα πριν τη διακοπή των Χριστουγέννων, με συγκέντρωση και αποφασιστικότητα. Κάτι που οδήγησε τους κιτρινόμαυρους στο τρομερό σερί των δέκα νικών που έχουν φέρει μέχρι στιγμής την ΑΕΚ στην κορυφή του πρωταθλήματος, στους 16 του Conference League και στα προημιτελικά του Κυπέλλου.

Τι ετοιμάζει ο Νίκολιτς για το ματς με τον Άρη

Όσον αφορά τα πιθανά πλάνα του Νίκολιτς για την αναμέτρηση στο Βικελίδης, ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, ο Πήλιος φαίνεται να έχει προβάδισμα για το αριστερό άκρο της άμυνας, ο Ρότα θα είναι δεξιά και οι Μουκουντί και Ρέλβας δίδυμο στους στόπερ.

Ο Πινέδα θα επανέλθει στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Μαρίν να έχει το προβάδισμα να ξεκινήσει μαζί του, αν και τη θέση διεκδικεί και ο Μάνταλος. Ο Γιόβιτς θα είναι στην κορυφή της επίθεσης, από πίσω του θα κινείται πιθανότατα ο Κοϊτά, με τον Ζοάο Μάριο αριστερά και τον Λιούμπισιτς δεξιά, ενώ για τη δεξιά πλευρά υποψηφιότητα θέτει και ο Ελίασον.