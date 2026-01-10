Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet: Γκολάρα ο Σαγάλ και 0-1
Η ομάδα της ΑΕΛ Novibet βρήκε πρώτη γκολ στο εκτός έδρας ματς με την Κηφισιά χάρις στο τελείωμα του Σαγάλ.
Στο 54ο λεπτό του αγώνα της Νεάπολης η ΑΕΛ Novibet πήρε το προβάδισμα με σκορ 1-0 απέναντι στην Κηφισιά (στο εκτός έδρας αυτό παιχνίδι της). Ο Τούπτα πάτησε περιοχή και έκανε το γύρισμα με τον επερχόμενο Σαγάλ να σκοράρει με μία σουτάρα. Δείτε πιο κάτω το γκολ αυτό.
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.