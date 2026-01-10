Η ομάδα της ΑΕΛ Novibet βρήκε πρώτη γκολ στο εκτός έδρας ματς με την Κηφισιά χάρις στο τελείωμα του Σαγάλ.

Στο 54ο λεπτό του αγώνα της Νεάπολης η ΑΕΛ Novibet πήρε το προβάδισμα με σκορ 1-0 απέναντι στην Κηφισιά (στο εκτός έδρας αυτό παιχνίδι της). Ο Τούπτα πάτησε περιοχή και έκανε το γύρισμα με τον επερχόμενο Σαγάλ να σκοράρει με μία σουτάρα. Δείτε πιο κάτω το γκολ αυτό.