Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet: Δύο δοκάρια οι γηπεδούχοι στο πρώτο ημίχρονο
Η ΑΕΛ Novibet μπήκε καλύτερα στο ματς με την Κηφισιά, κυκλοφόρησε τη μπάλα, αλλά οι γηπεδούχοι μετά το 20' ανέβηκαν και είχαν δύο δοκάρια, αλλά και τρεις σπουδαίες ευκαιρίες για να προηγηθούν.
Στο 23' ο Μαϊντάνα έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Χριστόπουλος έκανε την προβολή, αλλά δεν βρήκε καλά την μπάλα και την έστειλε άουτ.
Στο 28' ο Πόμπο έβγαλε τετ α τετ τον Ζέρσον Σόουζα, ο οποίος εκτέλεσε με το δεξί, όμως, ο Αναγνωστόπουλος νίκησε τον Πορτογάλο εξτρέμ.
Στο 40' ο Ούγκο Σόουζα δοκίμασε το πόδι του εκτός περιοχής, η μπάλα τράνταξε το δεξί δοξάρι του Αναγνωστόπουλου και πέρασε παράλληλα με την εστία.
Στο 43' ο Ζέρσον γύρισε την μπάλα από δεξιά και ο Αμανί με πλασέ από το ύψος του πέναλτι έστειλε τη μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι.
Στο 45'+4' ο Πόμπο από αριστερά έπιασε δυνατό σουτ, η μπάλα βρήκε στο δεξί δοκάρι του Αναγνωστόπουλου.
