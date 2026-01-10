Αρκετά τα προβλήματα απουσιών στον Βόλο ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό.

Ο Βόλος πηγαίνει την Κυριακή στη Λιβαδειά για να αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό, με τον Χουάν Φεράντο να έχει αρκετά προβλήματα.

Οι Τζόκα, Μαρτίνες και Φορτούνα δεν υπολογίζονται λόγω τραυματισμών, ο Μύγας είναι τιμωρημένος, ο νεοαποκτηθείς Γκονζάλες είναι ακόμα ανέτοιμος, ενώ εκτός έμεινε και ο Λάμπρου.

Η αποστολή του Βόλου: Σιαμπάνης, Γραμματικάκης, Σόρια, Κάργας, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Ατζιάκουα, Αμπάντα, Λυκουρίνος, Τσοκάνης, Γρόσδης, Κόμπα, Βαϊνόπουλος, Μπουζούκης, Πίντσι, Ασεχνούν, Χουάνπι, Μακνί, Χάμουλιτς, Σαντής.