Βόλος: Με πολλές απουσίες στη Λιβαδειά
Ο Βόλος πηγαίνει την Κυριακή στη Λιβαδειά για να αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό, με τον Χουάν Φεράντο να έχει αρκετά προβλήματα.
Οι Τζόκα, Μαρτίνες και Φορτούνα δεν υπολογίζονται λόγω τραυματισμών, ο Μύγας είναι τιμωρημένος, ο νεοαποκτηθείς Γκονζάλες είναι ακόμα ανέτοιμος, ενώ εκτός έμεινε και ο Λάμπρου.
Η αποστολή του Βόλου: Σιαμπάνης, Γραμματικάκης, Σόρια, Κάργας, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Ατζιάκουα, Αμπάντα, Λυκουρίνος, Τσοκάνης, Γρόσδης, Κόμπα, Βαϊνόπουλος, Μπουζούκης, Πίντσι, Ασεχνούν, Χουάνπι, Μακνί, Χάμουλιτς, Σαντής.
