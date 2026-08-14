Οι νεαροί Αλέξανδρος Γκαραβέλας και Ρεφατλάρι Φάμπιο έγιναν επαγγελματίες στον Βόλο Elabet.

Δύο ακόμα νεαρούς ποδοσφαιιρστές έκανε επαγγελματίες ο Βόλος Elabet με τον 18χρονο Αλέξανδρο Γκαραβέλα και τον 17χρονο Ρεφατλάρι Φάμπιο να υπογράφουν τα συμβόλαιά τους με τους κυανέρυθρους.

Η ανακοίνωση του Βόλου Elabet:

«Η ΠΑΕ Βόλος ELABET με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει ότι δύο ακόμη νεαροί ποδοσφαιριστές της που αγωνίζονταν στην Κ-19 και στην Κ-17 υπέγραψαν το πρώτο τους επαγγελματικό συμβόλαιο.

Ο λόγος για τον 18χρονο Αλέξανδρο Γκαραβέλα (26/6/2008) και τον 17χρονο Ρεφατλάρι Φάμπιο (21/08/2009 οι οποίοι με την υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου επιβραβεύτηκαν για την εξαιρετική τους πορεία τα προηγούμενα χρόνια στα τμήματα υποδομής της ομάδας μας, αλλά και για την πολύ καλή παρουσία τους στη φετινή καλοκαιρινή προετοιμασία.

Η ένταξή τον δύο ποδοσφαιριστών στην «πρώτη» ομάδα έρχεται να επιβεβαιώσει για μια ακόμη φορά την προτεραιότητα που δίνει η ομάδα του Βόλου στους νεαρούς ποδοσφαιριστές και ειδικά σε εκείνους που ξεχωρίζουν από τα τμήματα των Υποδομών».