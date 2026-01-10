Η αποστολή του ΟΦΗ για τον αγώνα της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με αντίπαλο τον Αστέρα AKTOR (11/1, 17:30).

Ο ΟΦΗ μετά την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Eλλάδας, επί του Αστέρα AKTOR σε νοκ άουτ ματς στο Ηράκλειο θα υποδεχτεί για δεύτερη φορά μέσα στην εβδομάδα τους Αρκάδες, αυτή τη φορά στο πρώτο ματς πρωταθλήματος του έτους για τις δυο ομάδες.

O Κρέσιμιρ Κρίζμανιτς μέχρι την Παρασκευή (9/1) έκανε αποφόρτιση, όμως συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή για τον ερχόμενο αγώνα με τους Κιτρινομπλέ. Από την άλλη αναμενόμενα εκτός παραμένει ο Ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος τραυματίστηκε στον δικέφαλο στο Super Cup και έκτοτε ακολουθεί θεραπεία.

Επιπρόσθετα εκτός έμεινε για ακόμα ένα ματς ο Κέβιν Λέουις, ενώ στην αποστολή δε βρίσκεται ούτε ο Μάρκο Ράκονιατς.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Κρίζμανιτς, Γκονθάλεθ, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Νους, Θεοδοσουλάκης, Σενγκέλια, Ισέκα, Σαλσέδο