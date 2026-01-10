Ηλιόπουλος σε Βάργκα: «Ήσουν το δώρο για την ομάδα, μπες και δείξε ποιος είσαι»

Τα λόγια του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου στον Μπάρναμπας Βάργκα και το καλωσόρισμά του στην Ένωση. Τι είπε ο 31χρονος Ούγγρος φορ.

Την Πρωτοχρονιά η ΑΕΚ δαπανώντας 4,5 εκατ. ευρώ έκλεισε το deal αποκτώντας τον Μπάρναμπας Βάργκα από τη Φερεντσβάρος. Ο 31χρονος Ούγγρος φορ είναι εδώ και μερικές μέρες παίκτης της Ένωσης καθώς ήρθε στην Αθήνα και ολοκλήρωσε τη συμφωνία υπογράφοντας ως το 2029.

Ο Βάργκα έχει ήδη ενσωματωθεί στην ΑΕΚ και έχει τεθεί στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, ενώ συναντήθηκε και με τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος τον καλωσόρισε στο κλαμπ.

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ μίλησε στον Ούγγρο επιθετικό, τονίζοντας του ότι κατά τη συνομιλία τους κατάλαβε ότι είναι ένας άνθρωπος με πάθος και σπίθα, κάτι που τον έκανε να πραγματοποιήσει τα πάντα για να τον φέρει στην Ένωση, μαζί φυσικά και για την αξία του. «Μπες στο γήπεδο, δείξε ποιος είσαι και κάνε αυτό που ξέρεις», τόνισε μεταξύ άλλων ο Ηλιόπουλος στον Βάργκα, λέγοντας του επίσης πως ήταν το δώρο για τους φιλάθλους και την ομάδα.

«Μπάρναμπας, καλωσόρισες στην ΑΕΚ. Όταν μιλήσαμε κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών, είδα έναν άνθρωπο με πάθος και με σπίθα. Νιώθω ότι καταλαβαίνεις το οικογενειακό κλίμα και το όραμα της ΑΕΚ. Εκείνο το βράδυ που μιλήσαμε, ήμασταν απόλυτα στην ίδια συχνότητα και όλα όσα έπρεπε να γίνουν, τόσο σε τυπικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο -αφού όλα είχαν «κλειδώσει» μεταξύ μας- το μόνο που απέμενε ήταν να οριστικοποιηθεί η συμφωνία.

Όπως γνωρίζεις, έκανα τα πάντα από την πλευρά μου, ώστε να είναι ικανοποιημένη και η Φερεντσβάρος και να ολοκληρωθεί η συμφωνία μας.

Είσαι σημαντικός για εμάς όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής, αλλά και λόγω του πάθους σου και του χαρακτήρα σου. Οπότε, χωρίς πολλά λόγια και χωρίς καθυστέρηση, μπες στο γήπεδο, δείξε ποιος είσαι, κάνοντας αυτό που ξέρεις να κάνεις καλύτερα», ανέφερε ο Ηλιόπουλος.

Βάργκα: «Όταν μίλησα με τον πρόεδρο ένιωσα ότι ήθελε οπωσδήποτε να με φέρει»

Από τη μεριά του ο Βάργκα τόνισε: «Καταρχάς, πιστεύω ότι δύσκολα θα μπορούσα να έχω καλύτερη υποδοχή από αυτή, όλοι ήταν πραγματικά πολύ φιλικοί. Και πράγματι, όπως είπε και ο πρόεδρος, μιλήσαμε στη διάρκεια των διακοπών μου και όπως ανέφερε κι εκείνος, ήταν μια αρκετά παθιασμένη συζήτηση, και νομίζω ότι ήμασταν απόλυτα στο ίδιο μήκος κύματος. Το ένιωσα ότι ήθελε οπωσδήποτε να με φέρει εδώ. Γι’ αυτόν τον λόγο αποφάσισα να έρθω στην ΑΕΚ και φυσικά θέλω να κάνω τα πάντα για την ομάδα, θέλω να γίνουμε πρωταθλητές. Οπότε θα προσπαθήσω να αποδώσω όσο το δυνατόν καλύτερα, να σκοράρουμε περισσότερα γκολ, και τότε όλοι θα είμαστε ικανοποιημένοι».