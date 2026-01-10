Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των αγώνων του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ στη Superleague, καθώς και των υπόλοιπων αναμετρήσεων από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Σάββατο σήμερα (10/01) και το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει πλούσια αθλητική δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και τα υπόλοιπα αθλήματα.

Για το ποδόσφαιρο η δράση ξεκινάει στις 13:15 (ΕΡΤ2), με την γυναικεία ομάδα του Παναθηναϊκού να φιλοξείνεται στην έδρα της Αγίας Παρασκευής στα πλαίσια της 13ης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας ποδοσφαίρου γυναικών. Λίγο αργότερα στις 14:00 (Action 24) ξεκινάει και η 16η αγωνιστική της Superleague 2, με την αναμέτρηση που ξεχωρίζει να είναι εκείνη της Νίκης Βόλου με τον Ηρακλή.

Στην Superleague 1 το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις αγώνες, με τον πρώτο χρονικά να είναι αυτό της Κηφισιάς με την ΑΕΛ Novibet (17:00, Cosmote Sport 2), ενώ αργότερα στις 19:30 ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στο Αγρίνιο για να αναμετρηθεί με τον Παναιτωλικό (Cosmote Sport 1) και την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί εκτός έδρας στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο (Nova Sports Prime).

Στην Αγγλία αυτό το σαββατοκύριακό τίθεται σε παύση η Premier League και την θέση της παίρνει το Κύπελλο. Για τον τρίτο γύρο του FA CUP λοιπόν, η Έβερτον υποδέχεται την Σάντερλαντ (14:15, Cosmote Sport 8), η Μάνσφιλντ την Κρίσταλ Πάλας (14:15, Cosmote Sport 3), η Μάντσεστερ Σίτι την Έξετερ (17:00, Cosmote Sport 3), η Νιούκαστλ την Μπόρνμουθ (17:15, Cosmote Sport 5), η Φούλαμ την Μίντλεσμπρο (17:00, Cosmote Sport 6), η Τότεναμ την Άστον Βίλα (19:45, Cosmote Sport 3) και η Τσάρλτον την Τσέλσι (22:00, Cosmote Sport 5).

Στην Ισπανία και την LaLiga η Οβιέδο φιλοξενεί την Ρεάλ Μπέτις (15:00, Nova Sports 1), η Βιγιαρεάλ την Άλαβες (17:15, Nova Sports 1), η Χιρόνα την Οσασούνα (19:30, Nova Sports 1) και η Βαλένθια την Έλτσε (22:00, Nova Sports 1).

Στην Ιταλία και την Serie A, η Κόμο του Τάσου Δουβίκα υποδέχεται την Μπολόνια (16:00, Cosmote Sport 1) και την ίδια ώρα η Ουντινέζε την Πίζα (Cosmote Sport 9). Λίγο αργότερα η Ρόμα του Γκασπερίνι φιλοξενεί την Σασουόλο (19:00, Cosmote Sport 7) και η ημέρα κλείνει με τον αγώνα της Αταλάντα εναντίον της Τορίνο (21:45, Cosmote Sport 2).

Στην Bundesliga της Γερμανίας, η πρώτη αγωνιστική μετά την διακοπή των γιορτών, βρίσκει την Βέρντερ Βρέμης στις 16:30 να υποδέχεται την Χόφενχαϊμ (Nova Sports 2). Την ίδια ώρα η Φράιμπουργκ αναμετριέται με το Αμβούργο (Nova Sports 3), η Ζανκτ Πάουλι με την Λειψία (Nova Sports 4), η Ουνιόν Βερολίνου με την Μάιντζ (Nova Sports 5), η Χάιντενχαϊμ με την Κολωνία (Nova Sports Start) και στις 19:30 η Μπάγερ Λεβερκούζεν με την Στουτγκάρδη (Nova Sports 3).

Στα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης η Πάφος φιλοξενεί την Ομόνοια Αραδίππου (19:00, Cosmote Sport 9) και η Αϊντχόφεν την Εξέλσιορ (21:00, Nova Sports 2), ενώ δράση έχουμε και στο Copa Africa με την Αλγερία να αγωνίζεται με την Νιγηρία (18:00, ΕΡΤ2) και η Αίγυπτος με την Ακτή Ελεφαντοστού (21:00, ΕΡΤ2) με στόχο ένα εισιτήριο στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Αναφορικά με το μπάσκετ η 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL ξεκινάει σήμερα με δύο αναμετρήσεις. Αρχικά στις 15:30, έχουμε το ντέρμπι Θεσαλλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή (ΕΡΤ2), ενώ στις 18:15 ο Πανιώνιος θα φιλοξενήσει στην Γλυφάδα τον Κολοσσό (EΡΤ Sports 1).

Τέλος δράση έχουμε και στο βόλεϊ με το ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Πανιώνιο (ΕΡΤ Sports 1).

Οι μεταδόσεις της ημέρας