Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

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Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν στην Ολλανδία.

Ώρα Ευρώπης σήμερα (11/08) για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ταξιδεύει στην Ολλανδία για να αντιμετωπίσει την περσινή ευχάριστη έκπληξη της Eredivisie, Ναϊμέγκεν, στο πλαίσιο του επαναληπτικού αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League (Live από Gazzetta).

Οι Πειραιώτες έμειναν στην λευκή ισοπαλία (0-0) την περασμένη εβδομάδα στο «Γ.Καραϊσκάκης» και ταξιδεύουν τώρα στην Ολλανδία για να πάρουν την πρόκριση και να «σφραγίσουν» το εισιτήριο τους για τα play-offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η σέντρα του αγώνα έχει προγραμματιστεί για τις 20:30, με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση τόσο από το Cosmote Sport 1 όσο και από το MEGA.

@Photo credits: INTIME
     

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