Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν, το ΠΑΟ - ΤΣΣΚΑ 1948 και ο τελικός των Στεφανίδη και Τεντόγλου
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Ο Απόστολος Σίσκος, με την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο στα 200μ. ύπτιο θα αγωνιστεί στις 11:36, ενώ αργότερα οι Άννα Ντουντουνάκη, Άννα Αυγούστα Βλάχου και Γεωργία Δαμασιώτη θα ριχτούν στη μάχη για τα προκριματικά των 50μ. πεταλούδα.
Στο ποδόσφαιρο, κρίσιμη ημέρα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν μια θέση στα playoffs του Champions League και Conference League αντίστοιχα.
Στις 20:30, η Ναϊμέγκεν υποδέχεται το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με το ματς να μεταδίδεται απευθείας από τη συχνότητα του Mega και το Cosmote Sport1. Την ίδια ώρα, οι Πράσινοι τίθενται αντιμέτωποι με την ΤΣΣΚΑ 1948, με την αναμέτρηση να παίζει live στο ΣΚΑΪ.
Το σημερινό πρόγραμμα κλείνει με τους τελικούς των Στεφανίδη και Τεντόγλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να ξεκινά την προσπάθειά της στις 21:00 (EPT2 Sport). Αντίστοιχα, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης αγωνίζεται στις 22:15 (ΕΡΤ Sports1).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου (10:30,ΕΡΤ2)
- Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακός (20;30,MEGA, Cosmote Sport 1, LIVE από το Gazzetta)
- ΤΣΣΚΑ 1948 - Παναθηναϊκός (20:30,ΣΚΑΪ, LIVE από το Gazzetta)
- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου (21:00,ΕΡΤ2)
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