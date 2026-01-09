Ο Ρούμπεν Ρέγες υποδέχθηκε τον Μάρτιν Χόνγκλα στη Θεσσαλονίκη σε μια μεταγραφική που ο Ισπανός ήθελε από το περασμένο καλοκαίρι.

Η απόκτηση του 27χρονου Καμερουνέζου μέσου είναι η δεύτερη για τον Άρη κατά την τωρινή μεταγραφική περίοδο, σύντομα μάλιστα οι «κίτρινοι» προβλέπεται να ολοκληρώσουν (τουλάχιστον) μία ακόμη. Ο Μάρτιν Χόνγκλα ήταν στόχος του Άρη και το περασμένο καλοκαίρι, τότε όμως η ολοκλήρωση εκείνης της συμφωνίας δεν είχε ολοκληρωθεί λόγω των γραφειοκρατικών ζητημάτων που αφορούσαν την άφιξη του παίκτη στη Θεσσαλονίκη. Αυτά ξεπεράστηκαν κι έτσι άνοιξε ο δρόμος για την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη.

Χρειάστηκε ασφαλώς η οικονομική συμφωνία με τη Γρανάδα καθώς ο Καμερουνέζος θα αγωνιστεί μεν υπό τη μορφή δανεισμού για το υπόλοιπο της σεζόν αλλά το ερχόμενο καλοκαίρι θα ενεργοποιηθεί η υποχρεωτική ρήτρα αγοράς των δικαιωμάτων του έναντι 1.3 εκατ. ευρώ. Ο Χόνγκλα θα υποβληθεί αύριο (10/1) σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις ούτως ώστε να υπογράψει το συμβόλαιό του και στη συνέχεια η κατάστασή του θα εκτιμηθεί από τον Μανόλο Χιμένεθ. Ο ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε για τελευταία φορά σε επίσημο παιχνίδι στα τέλη του περασμένου Σεπτέμβρη και συνολικά φέτος, σε τέσσερα παιχνίδια σημείωσε ένα γκολ.