Άρης για την απώλεια Μπορμπόκη: «Η ΠΑΕ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του»
Η ΠΑΕ Άρης εξέδωσε με την σειρά της ανακοίνωση για να εκφράσει την θλίψη για τον θάνατο του βετεράνου παίκτη που φόρεσε και την φανέλα της.
Η ΠΑΕ Άρης εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον Στέφανο Μπορμπόκη σοποία αναφέρει: «Η ΠΑΕ Άρης εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών.
Ο εκλιπών είχε φορέσει τη φανέλα της ομάδας μας την αγωνιστική περίοδο 1997-’98. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».
