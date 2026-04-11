Άρης για την απώλεια Μπορμπόκη:  «Η ΠΑΕ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του»

Η ΠΑΕ Άρης εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον Στέφανο Μπορμπόκη σοποία αναφέρει: «Η ΠΑΕ Άρης εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών.

Ο εκλιπών είχε φορέσει τη φανέλα της ομάδας μας την αγωνιστική περίοδο 1997-’98. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».