Οι κινήσεις του Άρη στην αγορά υποδηλώνουν την προεργασία για την ερχόμενη σεζόν και ο στόχος που θα τεθεί προφανέστατα θα εξαρτηθεί από την επιλογή προπονητή.

Στη σχέση του Άρη με τον Μιχάλη Γρηγορίου υπάρχει ειλικρίνεια και ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα συνεργασίας. Αυτό έγινε αντιληπτό και από τις δύο πλευρές από την ημέρα που αποφάσισαν να ενώσουν τους δρόμους τους. Ενδεχομένως να άλλαζε κάτι σε περίπτωση που οι «κίτρινοι» ροκάνιζαν τη βαθμολογική διαφορά από τον 5ο Λεβαδειακό στην κανονική διάρκεια της Stoiximan Superleague. Μέχρι στιγμής δεν το έχουν κάνει στα Playoff, γι’ αυτόν τον λόγο οι πιθανότητες εξασφάλισης της 5ης θέσης και του ευρωπαϊκού εισιτηρίου – εφόσον ο ΟΦΗ δεν κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας – παραμένουν μικρές. Στην παρούσα στιγμή όμως φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Άρης λειτουργεί προς την κατεύθυνση πρόσληψης νέου προπονητή ενόψει της επόμενης χρονιάς και στην πορεία θα φανεί αν η τελική επιλογή θα σχετίζεται με την κατάστρωση μακροχρόνιου πλάνου.

Στα δεδομένα αυτής της υπόθεσης κυριαρχεί η προτίμηση στον Νίκο Παπαδόπουλο ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στον Λεβαδειακό. Πρόσφατα, ο έμπειρος τεχνικός φρόντισε να βάλει ένα τέλος στη σεναριολογία που τον θέλει να έχει συμφωνήσει με τους «κίτρινους» ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει προχωρήσει σε επαφές με τον Άρη καθώς επίσης και ότι για λόγους αρχής, ο Λεβαδειακός θα είναι η πρώτη ομάδα με την οποία θα καθίσει στο τραπέζι. Επί της ουσίας, ο Νίκος Παπαδόπουλος γνωρίζει καλά το ενδιαφέρον του Άρη αλλά και την επιθυμία του Θόδωρου Καρυπίδη για συνεργασία μαζί του.

Την ίδια στιγμή, ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ Άρης, Ρούμπεν Ρέγες, λειτουργεί στην αγορά του εξωτερικού βάσει των οικονομικών δεδομένων που έλαβε από τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Άρης. Το ίδιο είχε συμβεί και πριν την επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ η οποία ανήκε ολοκληρωτικά στον κ. Καρυπίδη. Και τότε, ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής είχε προχωρήσει στη λεπτομερή ανάλυση συγκεκριμένων περιπτώσεων προπονητών εκτιμώντας ότι η φιλοσοφία τους ταίριαζε στον Άρη. Μέσα σε αυτές ήταν και ο 41χρονος Ρούμπεν Ντε Λα Ρέα ο οποίος στο παρελθόν είχε δουλέψει στις Βιζέλα, Αλμπαθέντε, Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, Αλ Αχλί και Βιτορούλ, πλέον εργάζεται στη Λεονέσα. Τότε είχε εκτιμηθεί ότι ο Ισπανός προπονητής δεν ταίριαζε σ’ αυτό που χρειαζόταν ο Άρης και δεν προχώρησε η περίπτωσή του.

Καθώς ο Ρούμπεν Ρέγες έχει την ευθύνη να «τσεκάρει» την αγορά του εξωτερικού και γνωρίζει αυτή της Ιβηρικής Χερσονήσου, μεταξύ άλλων, έχει προτείνει την περίπτωση του 47χρονου Λουίς Καριόν. Ο Ισπανός τεχνικός δεν αποτελεί τη βασική πρόταση του τεχνικού διευθυντή της ΠΑΕ Άρης αλλά μία από τις επιλογές. Ο Καριόν έχει περάσει το μεγαλύτερο διάστημα της καριέρας του στη Segunda Division και προέρχεται από μια σύντομη παρουσία στον πάγκο της Οβιέδο καθώς μετά από τέσσερις ισοπαλίες και πέντε ήττες απομακρύνθηκε από την τεχνική ηγεσία τον περασμένο Δεκέμβρη. Είχε προηγηθεί κάτι αντίστοιχο στη Λας Πάλμας την περσινή σεζόν με απολογισμό τριών ισοπαλιών και έξι ηττών.

Τα περισσότερα παιχνίδια του σε ομάδα είναι με την Καρταχένα στην οποία βρέθηκε από τον Γενάρη του 2021 έως και το τέλος της σεζόν 2022-23 με απολογισμό 45 νίκες, 24 ισοπαλίες και 22 ήττες ενώ ακολούθησε η συνεργασία του με την Οβιέδο (επίσης στη Segunda Division) με την οποία έφτασε έως και τον τελικό της ανόδου στη La Liga.

Σε κάθε περίπτωση, είναι ευνόητο ότι η επιλογή του επόμενου προπονητή θα φανερώσει και τους πραγματικούς στόχους της ομάδας και θα φανεί αν οι Θεσσαλονικείς σκοπεύουν να επενδύσουν σ’ αυτόν τον θεσμό ή όχι. Προς το παρόν δείχνουν ότι δεν έχουν σκοπό να προχωρήσουν σε πειραματισμούς, αυτό τουλάχιστον καταδεικνύει η βασική σκέψη η οποία έχει στο κεντρικό πλάνο τον Νίκο Παπαδόπουλο.