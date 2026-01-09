Χιμένεθ: «Έχουμε υποχρέωση να παίρνουμε νίκες»

Ο Μανόλο Χιμένεθ μίλησε για τον αγώνα (11/1, 19:30) που ακολουθεί απέναντι στην ΑΕΚ και την ανάγκη απόδειξης πραγμάτων από την πλευρά της ομάδας του.

Ο Ισπανός προπονητής παραχώρησε συνέντευξη στα κανάλια Novasports και στάθηκε στην ανάγκη εξασφάλισης νικών. «Είναι υποχρέωσή μας να προσπαθούμε να νικάμε σε κάθε παιχνίδι. Γίνονται πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, όταν νικάμε. Δεν το βλέπουμε ως κάτι ιδιαίτερο αυτό το μικρό σερί, αλλά ως υποχρέωσή μας να παίρνουμε νίκες. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε με τους επόμενους αντιπάλους μας. Έχουμε επίγνωση, όμως, ότι είμαστε μια δυνατή ομάδα, που μπορεί να νικήσει οποιονδήποτε αντίπαλο… Η ΑΕΚ λόγω μπάτζετ είναι υποχρεωμένη να διεκδικεί την πρώτη θέση και να κάνει πρωταθλητισμό. Η δική μας υποχρέωση είναι σε κάθε παιχνίδι να παλεύουμε για τους τρεις βαθμούς και να προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο το δυνατόν ψηλότερα στο βαθμολογικό πίνακα».

Ο Μανόλο Χιμένεθ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο κομμάτι της ψυχολογίας λέγοντας ότι… «πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ΑΕΚ με την αυτοπεποίθηση ότι αν δώσουμε το 100% κι είμαστε πλήρως συγκεντρωμένοι, μπορούμε να νικήσουμε! Φυσικά, πρέπει να είμαστε προσηλωμένοι στην άμυνά μας σε αυτό το παιχνίδι», ενώ αναφέρθηκε στις επιδόσεις της ομάδας του στην επίθεση (μόλις 13 γκολ ενεργητικό αλλά και στα ντέρμπι. «Πράγματι, τα στατιστικά λένε αυτά (για την επίθεση). Παίζει μεγάλο ρόλο ο προϋπολογισμός της κάθε ομάδας και οι παίκτες που διαθέτει. Εμείς, όμως, είμαστε η ομάδα που έχουμε μεγαλύτερη όρεξη να αποδείξουμε πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Από την άλλη μεριά, όμως, δεν έχουμε χάσει κάποιο ντέρμπι στην έδρα μας. Γι’ αυτό πρέπει να ψάχνουμε τα θετικά διδάγματα κι όχι μόνο τα αρνητικά».

Εκεί αναφέρθηκε στην αλλαγή δεδομένων λόγω των επιστροφών κομβικών παικτών. «Όταν τρεις μήνες αγωνίζεσαι σχεδόν με μισή ομάδα κι έχεις παίκτες που βρίσκονται εκτός για διάφορους λόγους, η επάνοδος αυτών των παικτών είναι σα να κάνεις καινούργιες μεταγραφές. Ότι επανέρχονται, σημαίνει ότι προπονούνται, όμως, πρέπει εμείς να τους φέρουμε στο 100%», ενώ αναφέρθηκε και στον πανηγυρισμό του πρώτου γκολ επί του Παναιτωλικού στο Κύπελλο όπου όλοι οι παίκτες έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν. «Αυτός ο πανηγυρισμός δείχνει ότι αυτή τη στιγμή στα αποδυτήρια είμαστε μια οικογένεια. Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν καλύτερα αποδυτήρια στην Ελλάδα από τα δικά μας».