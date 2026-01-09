Η αποστολή της Κηφισιάς για την αναμέτρηση της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με αντίπαλο την ΑΕΛ Novibet, στη Νεάπολη.

Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το πρώτο της εντός έδρας παιχνίδι για το 2026. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο θα υποδεχτεί το απόγευμα του Σαββάτου (10/1, 17:00) την ΑΕΛ Novibet στη Νεάπολη, στο ματς που θα γίνει η πρώτη σέντρα του έτους στη Stoiximan Super League.

Ο Αργεντινός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στους γνωστούς τραυματίες Γιασέρ Λαρουσί, Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη, ενώ στο ιατρικό δελτίο προστέθηκε και το όνομα του Αλμπέρτο Μποτία.

Από εκεί και πέρα στην αποστολή βρίσκονται οι νεοαποκτηθέντες Σεΐκ Ουμάρ Κονατέ και Απόστολος Τσιλιγγίρης, οι οποίοι έχουν κάνει μια προπόνηση με τους νέους τους συμπαίκτες.

Η αποστολή της Κηφισιάς

Ξενόπουλος, Τσιλιγγίρης, Ραμίρεζ, Σιμόν, Χουχούμης, Πέτκοφ, Κονατέ, Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι, Λάμψιας, Πόμπο, Έμπο, Πόθας, Βιγιαφάνιες, Ρούμπεν Πέρεθ, Κωνσταντακόπουλος, Αμανί, Αντόνισε, Τζίμας, Ζέρσον Σόουζα,Πατήρας, Μούσιολικ, Χριστόπουλος