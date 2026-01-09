Η Super League ανακοίνωσε την αναβολή της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Αστέρα AKTOR, έπειτα από σχετικό δικαίωμα που άσκησαν οι Πειραιώτες.

O Κώστας Νικολακόπουλος είχε αναφέρει στου Galacticos του Gazzetta πως ο Ολυμπιακός ήταν πολύ πιθανό να ασκήσει το δικαίωμα του για αναβολή του αγώνα με τον Αστέρα AKTOR, στην Τρίπολη, πριν το κρίσιμο ματς με τη Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Πλέον η Λίγκα επισημοποίησε πως το ματς της 17ης αγωνιστικής δεν θα παραγματοποιηθεί στις 17 Γενάρη, όπως είχε οριστεί.

Θυμίζουμε πως από την τρέχουσα σεζόν οι ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στις διοργανώσεις της UEFA, έχουν το δικαίωμα της αναβολής οποιουδήποτε αγώνα πρωταθλήματος. Μέχρι στιγμής το Joker Right έχει ασκηθεί από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ενώ το διατηρούν ακόμα ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Όσο για το πότε θα γίνει το ματς της Αρκαδίας; Αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία του Ολυμπιακού σε Champions League και Κύπελλο Ελλάδας, ώστε να ξεκαθαρίσουν οι διαθέσιμες ημερομηνίες.

Η ανακοίνωση της Λίγκας

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ASTERAS AKTOR - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ Ολυμπιακός και σε εφαρμογή των από 25.06.2025, 09.09.2025 και 08.12.2025 ομόφωνων αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».