Αποκάλυψη Νικολακόπουλου στους Galacticos: Το ματς που ο Ολυμπιακός σκέφτεται να ζητήσει αναβολή

Ο Κώστας Νικολακόπουλος αποκάλυψε στους Galacticos το παιχνίδι για το οποίο σκέφτεται ο Ολυμπιακός να ζητήσει αναβολή στη Stoiximan Superleague λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.

Σε μία αποκάλυψη προχώρησε ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos καθώς αναφέρθηκε στο θέμα της αναβολής που δικαιούται ο Ολυμπιακός λόγω των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Όπως τόνισε ο ρεπόρτερ των Πειραιωτών, αυτή τη στιγμή συζητιέται το ενδεχόμενο να κατατεθεί αίτημα για την αναβολή της εκτός έδρας αναμέτρησης κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης για την 17η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, ένα παιχνίδι που έχει προγραμματιστεί για τις 17 Ιανουαρίου και τρεις μέρες πριν το κρίσιμο ματς με τη Λεβερκούζεν στο League Phase του Champions League.

Συγκεκριμένα είπε: «Έχει πέσει στο τραπέζι το ενδεχόμενο να αναβληθεί ένα παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή συζητιέται για το αν πρέπει να κατατεθεί σχετικό αίτημα το οποίο θα γίνει αποδεχτό για το ματς με τον Αστέρα Τρίπολης στην Τρίπολη. Θα πρέπει να γίνει την Παρασκευή το αίτημα και θα περιμένει τι θα κάνει ο Ελ Καμπί στο Copa Africa. Έχει τον Πιρόλα έξω, τον Ελ Καμπί στο Copa Africa αλλά αν επιστρέψει, τότε θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Εξαρτάται από κάποια πράγματα. Έχει πέσει στο τραπέζι αυτό το ενδεχόμενο και την Παρασκευή θα φανεί».

Στη συνέχεια είπε: «Υπαρκτό και ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει με την ΑΕΚ η αναβολή. Δεν το αποκλείουμε γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα. Υπάρχει μία συζήτηση για αυτό το θέμα, ο Μεντιλίμπαρ θα αποφασίσει, δεν υπέρ των αναβολών, είναι ξεκάθαρο αυτό αλλά θα τεθούν όλα τα δεδομένα».