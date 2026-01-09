Λόγω του τραυματισμού του Φίλιππου Ρόμπερτς η Κηφισιά απέκτησε τον τερματοφύλακα της Ηλιούπολης, Απόστολο Τσιλιγγίρη.

Σε μια έξτρα μεταγραφική κίνηση προχώρησε η Κηφισιά. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων απέκτησε με ελεύθερη μεταγραφή τον τερματοφύλακα της Ηλιούπολης, Απόστολο Τσιλιγγίρη, ο οποίος υπέγραψε εξάμηνο συμβόλαιο.

Ο λόγος αυτής της προσθήκης έχει να κάνει με τον τραυματισμό του τρίτου τερματοφύλακα της ομάδας, Φίλιππου Ρόμπερτς. Ο 20χρονος πορτιέρε τραυματίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στον ώμο, θα μείνει εκτός για αρκετές εβδομάδες και συνεπώς χρειαζόταν ένας ακόμα κίπερ, τόσο για λόγους ασφάλειας στην εστία, όσο και για την προπόνηση.

Ο 25χρονος, ύψους 1,88 μ. τερματοφύλακας έκανε 13 εμφανίσεις στο πρώτο μισό της σεζόν και μεταξύ άλλων έκανε εντυπωσιακό παιχνίδι στο Κύπελλο κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Ξανθιώτης κίπερ έχει περάσει μεταξύ άλλων από Ηρόδοτο, Άρη, ΑΠΟΕΛ, Πανσερραικό, Ηρακλή και Διαγόρα.

Θυμίζουμε πως το αντίστροφο δρομολόγιο έκανε πριν λίγες ημέρες ο Μανώλης Σμπώκος, ο οποίος παραχωρήθηκε δανεικός στην Ηλιούπολη, μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Απόστολο Τσιλιγγίρη, ο οποίος αγωνίζεται ως τερματοφύλακας.

Γεννημένος στις 6 Σεπτεμβρίου 2000, ο Απόστολος Τσιλιγγίρης ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Κεσσάνης Ερασμίου και του ΑΟ Ξάνθης. Σε ηλικία 18 ετών πήρε μεταγραφή γι ατον Ηρόδοτο, ενώ ένα χρόνο αργότερα φόρεσε τη φανέλα του Άρη.

Ακολούθησε η μετακόμιση στην Κύπρο για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ, στον οποίο έμεινε για τρία χρόνια.

Εν συνεχεία αγωνίστηκε σε Πανσερραϊκό, Ηρακλή και Διαγόρα, με τον οποίο πέρσι είχε 15 clean sheets σε 27 συμμετοχές σε Super League 2 και Κύπελλο Ελλάδος Betsson.

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της Ηλιούπολης σε 13 αναμετρήσεις.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».

Η ανακοίνωση της Ηλιούπολης

«Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την παραχώρηση με μεταγραφή του Απόστολου Τσιλιγγίρη στην ΠΑΕ Κηφισιά.

Τον ευχαριστούμε για την συνεισφορά και τον επαγγελματισμό που έδειξε φορώντας τη φανέλα της ομάδας μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη νέα πρόκληση της καριέρας του, με υγεία και πρόοδο».