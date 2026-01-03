Όπως αναμενόταν, ο Μανώλης Σμπώκος θα αγωνιστεί στο δεύτερο μισό της τρέχουσας σεζόν στην Ηλιούπολη, ως δανεικός από την Κηφισιά.

Όπως είχαμε αναφέρει, ο Μανώλης Σμπώκος θα αγωνιστεί στο δεύτερο μισό της σεζόν στη Super League 2, καθώς παραχορήθηκε από την Κηφισιά, με τη μορφή δανεισμού στην Ηλιούπολη, μέχρι το καλοκαίρι.

Στις τάξεις του κλαμπ των Βορείων Προαστίων υπάρχει μεγάλη πίστη στις δυνατότητες του 22χρονου μπακ και το καλοκαίρι αποκτήθηκε να μην αποκτηθεί άλλος ποδοσφαιριστής στη θέση του. Από τη στιγμή που υπάρχει απόφαση για την ενίσχυση στο δεξιού άκρου με παίκτη που θα πλαισιώσει τον Νταβίντ Σιμόν οι ιθύνοντες της Κηφισιάς αποφάσισαν να τον δώσουν δανεικό, ώστε να βρει χρόνο συμμετοχής.

Θυμίζουμε πως όσον αφορά τη μεταγραφή δεξιού μπακ στα Βόρεια Προάστια δουλεύουν πολύ την υπόθεση του Δανού με ρίζες από τη Βραζλία, Τόμας Σάντος και η υπόθεση του μένει να ξεκαθαρίσει άμεσα.

Αξιοσημείωτο πως η Ηλιούπολη στην ανακοίνωση της κάνει ειδική αναφορά στον διοικητικό ηγέτη της Κηφισιάς, Χρήστο Πρίτσα, τον οποίο ευχαριστεί προσωπικά για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την παραχώρηση του Μάνου Σμπώκου στην ΠΑΕ Ηλιούπολη με τη μορφή δανεισμού έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Μάνος Σμπώκος εντάχθηκε στο έμψυχο δυναμικό της Κηφισιάς το καλοκαίρι του 2021, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι του συλλόγου όλα αυτά τα χρόνια. Με συμβολή στην κατάκτηση του τίτλου της Super League 2 τόσο το 2023 όσο και το 2025, αλλά και με έντονη παρουσία στις διαδοχικές προκρίσεις της Κηφισιάς στους “16” του Κυπέλλου Ελλάδος για πέντε διαδοχικές σεζόν».

Η ανακοίνωση της Ηλιούπολης

«Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Μανώλη Σμπώκο, ο οποίος εντάσσεται στην ομάδα με τη μορφή δανεισμού από την ΠΑΕ Κηφισιά.

Ο Μανώλης Σμπώκος (γεννηθείς στις 19 Φεβρουαρίου 2003) αγωνίζεται ως αμυντικός, κυρίως στη θέση του δεξιού μπακ. Στην καριέρα του έχει καταγράψει σημαντικές παρουσίες στις επαγγελματικές κατηγορίες, με πάνω από 50 συμμετοχές σε Super League και Super League 2, ενώ έχει αγωνιστεί και στο Κύπελλο Ελλάδας.

Στο παρελθόν έχει εκπροσωπήσει τις μικρές Εθνικές ομάδες της Ελλάδας (U17, U19).

Ο Σμπώκος ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες του ΟΦΗ, όπου υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο και στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα της Κηφισιάς, στο β’ μισό της αγωνιστικής περιόδου του 2022/23 αγωνίστηκε ως δανεικός στον ΠΑΟ Ρουφ, πριν επιστρέψει και πάλι στην Κηφισιά.

Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ευχαριστεί προσωπικά τον πρόεδρο της Κηφισιάς, κ. Χρήστο Πρίτσα, για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Μανώλη, καλώς ήρθες, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!».