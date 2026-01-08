Βόλος: Κάταγμα στον αγκώνα και χειρουργείο για τον Μαρτίνες
Ο 21χρονος Αργεντινός μέσος του Βόλου, Νταβίντ Μαρτίνες αποχώρησε τραυματίας στο παιχνίδι Κυπέλλου με την Κηφισιά και μάλιστα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Ο Μαρτίνες υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι έχει υποστεί κάταγμα στον αγκώνα.
Ο Αργεντινός χαφ στάθηκε άτυχος και θα υποβληθεί άμεσα σε επέμβαση που θα τον αφήσει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τη φετινή σεζόν ο Μαρτίνες μετράει 16 συμμετοχές με τους κυανέρυθρους με ένα γκολ και μια ασίστ.
