Βόλος: Κάταγμα στον αγκώνα και χειρουργείο για τον Μαρτίνες

Βασίλης Μπαλατσός
Ο Νταβίντ Μαρτίνες του Βόλου

Άτυχος ο Νταβίντ Μαρτίνες του Βόλου καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν κάταγμα στον αγκώνα και θα υποβληθεί σε επέμβαση.

Ο 21χρονος Αργεντινός μέσος του Βόλου, Νταβίντ Μαρτίνες αποχώρησε τραυματίας στο παιχνίδι Κυπέλλου με την Κηφισιά και μάλιστα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ο Μαρτίνες υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι έχει υποστεί κάταγμα στον αγκώνα.

Ο Αργεντινός χαφ στάθηκε άτυχος και θα υποβληθεί άμεσα σε επέμβαση που θα τον αφήσει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τη φετινή σεζόν ο Μαρτίνες μετράει 16 συμμετοχές με τους κυανέρυθρους με ένα γκολ και μια ασίστ.

 

