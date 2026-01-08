Άτυχος ο Νταβίντ Μαρτίνες του Βόλου καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν κάταγμα στον αγκώνα και θα υποβληθεί σε επέμβαση.

Ο 21χρονος Αργεντινός μέσος του Βόλου, Νταβίντ Μαρτίνες αποχώρησε τραυματίας στο παιχνίδι Κυπέλλου με την Κηφισιά και μάλιστα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ο Μαρτίνες υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι έχει υποστεί κάταγμα στον αγκώνα.

Ο Αργεντινός χαφ στάθηκε άτυχος και θα υποβληθεί άμεσα σε επέμβαση που θα τον αφήσει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τη φετινή σεζόν ο Μαρτίνες μετράει 16 συμμετοχές με τους κυανέρυθρους με ένα γκολ και μια ασίστ.