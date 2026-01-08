Ολυμπιακός: Πιθανή πρόταση από τη Μίλαν για Πιρόλα το καλοκαίρι, γράφουν οι Ιταλοί
Αρκετά δημοσιεύματα έχουν προκύψει για τον Λορέντσο Πιρόλα και ενδιαφέρον ιταλικών ομάδων, με τελευταίο αυτό από τη Μίλαν.
Όπως αναφέρει η ιταλική ιστοσελίδα footitalia.com ο Ιταλός στόπερ του Ολυμπιακού βρίσκεται στο στόχαστρο των Ροσονέρι, οι οποίοι το καλοκαίρι ενδέχεται να καταθέσει πρόταση στους ερυθρόλευκους για την απόκτησή του.
Μάλιστα, όπως προσθέτει το ιταλικό δημοσίευμα, ο Ολυμπιακός αναμένεται να ζητήσει 30 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του Πιρόλα.
Τον περασμένο μήνα ο Ολυμπιακός έφτασε σε συθμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του Πιρόλα ως το 2028.
