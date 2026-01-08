Στην Ιταλία αναφέρουν πως ο Λορέντσο Πιρόλα του Ολυμπιακού βρίσκεται στο στόχαστρο της Μίλαν.

Αρκετά δημοσιεύματα έχουν προκύψει για τον Λορέντσο Πιρόλα και ενδιαφέρον ιταλικών ομάδων, με τελευταίο αυτό από τη Μίλαν.

Όπως αναφέρει η ιταλική ιστοσελίδα footitalia.com ο Ιταλός στόπερ του Ολυμπιακού βρίσκεται στο στόχαστρο των Ροσονέρι, οι οποίοι το καλοκαίρι ενδέχεται να καταθέσει πρόταση στους ερυθρόλευκους για την απόκτησή του.

Μάλιστα, όπως προσθέτει το ιταλικό δημοσίευμα, ο Ολυμπιακός αναμένεται να ζητήσει 30 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του Πιρόλα.

Τον περασμένο μήνα ο Ολυμπιακός έφτασε σε συθμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του Πιρόλα ως το 2028.