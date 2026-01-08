Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, η Κηφισιά είναι κοντά σε μια ενδιαφέρουσα μεταγραφή, με τον δανεισμό του 21χρονου δεξιού μπακ της Κλερμόν, Σεΐκ Ουμάρ Κονατέ.

Η Κηφισιά είναι έτοιμη να ολοκληρώσει την πρώτη της προσθήκη στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, το κλαμπ των Βορείων Προαστίων είναι κοντά στην απόκτηση του Σεΐκ Ουμάρ Κονατέ.

Πρόκειται για 21χρονο, τρεις φορές διεθνή με το Μάλι, δεξιό μπακ - χαφ, ο οποίος έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί και στο κέντρο της άμυνας. Ο Αφρικανός ακραίος οπισθοφύλακας ανήκει στην Κλερμόν και το deal των δυο πλευρών είναι για δανεισμό μέχρι το τέλος της σεζόν.

Πρόκειται για ποδοσφαιριστή σε εξαιρετική ηλικία και σύμφωνα με το Transfermarkt η χρηματιστηριακή του αξία είναι στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ εδώ και τρία χρόνια που αγωνίζεται στην Κλερμόν είναι βασικός σε Ligue 1 και Ligue 2, την τελευταία διετία.

Ο Κονατέ έχει φουλ αγωνιστικό ρυθμό, καθώς έχει αγωνιστεί σε 16 από τις 18 αγωνιστικές της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας του γαλλικού πρωταθλήματος. Ο ακραίος μπακ από το Μάλι θα πλαισιώσει τον Νταβίντ Σιμόν στο δεξί άκρο της άμυνας, ενώ δεν έχει τελειώσει η περίπτωση του Τόμας Σάντος, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Γκέτεμποργκ στο τέλος της σεζόν.

Εκτός φυσικά του δεξιού άκρου της άμυνας στα Βόρεια Προάστια κινούνται και για τους παίκτες που θα καλύψουν τα μεγάλα κενά των Ανδρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη στη γραμμή κρούσης.

Πέρα από τις προσθήκες υπάρχει και το ζήτημα των αποχωρήσεων, στο πλαίσιο της ανανέωσης του ρόστερ, που έχουμε προαναφέρει στο Gazzetta. Ο Χόρχε Ντίας ήταν από τις «κολώνες» της ομάδας της ανόδου, όμως δε βρήκε χώρο την τρέχουσα σεζόν στη γεμάτη μεσαία γραμμή που έχει στη διάθεση του ο Σεμπάστιαν Λέτο και πήρε την ελευθέρας του.

Ο πλέον free agent 37χρονος Ουρουγουανός χαφ επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στον Πανιώνιο, λόγω της επιθυμίας του να παραμείνει στην Αθήνα και η μεταγραφή του αναμένεται να επισημοποιηθεί τις επόμενες ώρες.