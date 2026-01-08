Τακτική και τελειώματα είχε η σημερινή (8/1) προπόνηση των «πρασίνων» με τον Σωτήρη Κοντούρη να δίνει κανονικά το «παρών».

Σε φουλ ρυθμούς προπόνησης βρίσκεται πλέον ο Σωτήρης Κοντούρης. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού που μέχρι πρότινος έκανε ατομικό πρόγραμμα, επέστρεψε δυναμικά στις προπονήσεις.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν σήμερα την προετοιμασία τους ενόψει του αγώνα με τον Πανσερραϊκό την προσεχή Κυριακή (11/1, 21:00) που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ και θα είναι το πρώτο τους για το 2026, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague.

Το...μενού της προπόνησης περιελάμβανε αρχικά γυμναστήριο, ενώ στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές του Ράφα Μπενίτεθ βρέθηκαν στο γήπεδο για προθέρμανση, τακτική και τελειώματα φάσεων. Παράλληλα, ο Κυριακόπουλος ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα, ο Πάντοβιτς ατομικό, ενώ ο Ντέσερς θεραπεία.

