Με ενοχλήσεις ο Ποντένσε εν όψει Ατρομήτου, πρόβλημα και Ροντινέι στον Ολυμπιακό, με τον Βραζιλιάνο να έχει ίωση.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί στο «Γ.Καραϊσκάκης» τον Ατρόμητο στη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 19:30 το ερχόμενο Σάββατο (10/1).

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει αμφίβολο εν όψει του ματς με τους Περιστεριώτες τον Ντάνιελ Ποντένσε, καθώς ο Πορτογάλος αισθάνεται ενοχλήσεις και κατά πάσα πιθανότητα θα προφυλαχθεί ερχόμενος από τον πάγκο. Να θυμίσουμε ότι ο ίδιος δεν είχε συμπεριληφθεί στην αποστολή για το τελευταίο παιχνίδι της περασμένης χρονιάς απέναντι στην Κηφισιά.

Επιπλέον, αμφίβολος για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο είναι και ο Μαρσέλο Ροντινέι, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση και μένει να φανεί εάν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στην επανέναρξη του πρωταθλήματος.

