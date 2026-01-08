Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να παλεύει για να βρει συμφωνία με την Γοδόι Κρουζ για τον Σαντίνο Αντίνο. Όλα τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης.

Οι συζητήσεις κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες. Η διαφορά της ώρας ανάμεσα σε Ελλάδα και Αργεντινή «παγώνει» για μεγάλο χρονικό διάστημα τις διαπραγματεύσεις του Παναθηναϊκού με την Γοδόι Κρουζ για τον Σαντίνο Αντίνο, ωστόσο, όπως αναφέραμε και στο ρεπορτάζ της Τετάρτης, έγινε ένα πρώτο πολύ σημαντικό βήμα.

Η παρουσία του προέδρου Χοσέ Μανσούρ στο τραπέζι του διαλόγου με τους νέους εκπροσώπους του νεαρού εξτρέμ, οι οποίοι είχαν στα χέρια τους την πρόταση του Τριφυλλιού.

Την οποία από την Δευτέρα ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου... αγνοούσε, καθώς θέλει να οδηγήσει με το ζόρι τον παίκτη στη Ρίβερ Πλέιτ.

Όπως αναφέραμε και χθες, στην όλη υπόθεση, ο Παναθηναϊκός έχει σύμμαχο τον παίκτη, τους εκπροσώπους του και την οικογένειά του και συγκεκριμένα τον πατέρα του, όπου έχει ανοιχτή γραμμή κι εκείνος με τους εκπροσώπους της Γοδόϊ και πιέζει. Αν ήταν στο χέρι του διεθνούς άσου και μόνο, σήμερα θα βρισκόταν ήταν στην Αθήνα.

Κατά την διάρκεια της νύχτας προέκυψαν διάφορα σενάρια και πληροφορίες από την χώρα του τανγκό, πράγματα αντικρουόμενα που πλέον δεν έχουν και τόσο μεγάλη αξία και σημασία γιατί παίζουν... μπουνιές μεταξύ τους.

Μέσο στη Μεντόζα, περιοχή της Γοδόι, έντυσε στα πράσινα από τώρα τον παίκτη, σε διαδικτυακή εκπομπή ακούστηκε διαρροή της Γοδόι πως ο παίκτης δεν πρόκειται να πάει στον Παναθηναϊκό υπό οποιαδήποτε συνθήκη ενώ υπήρξαν και αναφορές για πρόταση 7 εκατομμυρίων δολλαρίων(6 εκατομμύρια ευρώ) από την ελληνική ομάδα.

Αυτό που ισχύει και ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα είναι το εξής:

Η Πέμπτη θα είναι ακόμη μία ημέρα με σκληρό πόκερ, ένα διαπραγματευτικό σκάκι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Γοδόι Κρουζ όπου κάθε κίνηση μετρά. Μία «μάχη» κανονική. Ο χρόνος θα δείξει αν ο νέος κύκλος διαπραγμάτευσης θα φέρει deal, καθώς ο Μανσούρ είναι απρόβλεπτος. Όλα είναι ανοιχτά και το μόνο σίγουρο είναι πως η πλευρά του παίκτη πιέζει για τον Παναθηναϊκό. Όχι για την Ρίβερ, όχι για την Φλαμένγκο.

Συμφωνία δεν προέκυψε στο τελευταίο κλείσιμο της γραμμής επικοινωνίας.

Το σημαντικό είναι πως μπήκε μία βάση συζήτησης και άνοιξαν τα χαρτιά του ισχυρού άνδρα της Γοδόι σχετικά με το τίμημα που θα μπορούσε να βάλει την συζήτηση σε ράγες συμφωνίας, όπως προκύπτει από την πλευρά του παίκτη.

Αυτό το ποσό είναι πολύ πιο κάτω από τα 7 εκατομμύρια δολάρια που αναφέρουν στην Αργεντινή, ποσό που θα μπορούσε να ανέβει και να καλύψει ο Παναθηναϊκός, διατηρώντας μία λογική βάση στη διαπραγμάτευση και φτάνοντας πιο πάνω από την αρχική πρόταση της Ρίβερ.

Σήμερα τα σπουδαία, λοιπόν...