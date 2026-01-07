Παναθηναϊκός και Αντίνο: Αυτά ισχύουν και το βήμα μπροστά

Διαβάστε στο Gazzetta τα δεδομένα της πολύκροτης υπόθεσης του Σαντίνο Αντίνο, στην οποία είναι άμεσα εμπλεκόμενος ο Παναθηναϊκός.

Ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και κάτω από τα ραντάρ, ξεκινώντας πριν τα Χριστούγεννα, να κάνει ένα μεγάλο... μπαμ με την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο από την Γοδόϊ Κρουζ. Ενός σπουδαίου ταλέντου, ενός εξτρέμ γρήγορου, με σπουδαία ικανότητα στο 1vs1, με τεράστια περιθώρια προοπτικής και εξέλιξης και βασική παρουσία στην Ελπίδων της Εθνικής Αργεντινής.

Όλα αυτά σε... τιμή ευκαιρίας μετά τον υποβιβασμό της Γοδόϊ Κρουζ.

Τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης δεν έχουν καμία σχέση με εκείνα του καλοκαιριού και της εμπλοκής τότε του Ολυμπιακού, σε ποσά που άγγιζαν ή και ξεπερνούσαν τα 7 εκατομμύρια ευρώ για ένα ποσοστό των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή.

Πρώτα η AS και έπειτα τα media στην Αργεντινή έριξαν τους προβολείς πάνω στην υπόθεση, αποκάλυψαν το... μπάσιμο του Τριφυλλιού και το τελευταίο τριήμερο οι πληροφορίες διαδέχονται η μία την άλλη από την χώρα του τάνγκο.

Ανάλογα τις ''πλευρές'' που βρίσκονται οι συνάδελφοι. Της Ρίβερ, της Γοδόϊ και της ουδετερότητας, όπως το δημοσίευμα του Μέρλο τα ξημερώματα της Τετάρτης που ανέφερε ότι ο παίκτης προτιμά τον Παναθηναϊκό από την Ρίβερ, το οποίο ο αργεντίνικος σύλλογος το γνωρίζει από το πρωί της Δευτέρας.

Δεν υπάρχει απόφαση που πρέπει να πάρει ο παίκτης, όπως αναφέρουν σήμερα. Η απόφασή του είναι γνωστή σε όλους...

Αυτή την στιγμή τα δεδομένα είναι τα εξής:

Ο ποδοσφαιριστής, η οικογένειά του, οι νέοι εκπρόσωποί του θέλουν την προοπτική της Ευρώπης και συγκεκριμένα τον Παναθηναϊκό. Σε αυτή την ιστορία ο παίκτης είναι μεγάλος σύμμαχος, καλύπτεται απόλυτα από το ελληνικό κλαμπ και αν ήταν στο χέρι του θα είχε μπει στο... πρώτο αεροπλάνο για Αθήνα. Χωρίς αυτή την συγκατάθεση, οι ''πράσινοι'' δεν θα έμπλεκαν στην υπόθεση.

Τα πράγματα, όμως, δεν είναι τόσο απλά για αυτό και είναι παρακινδυνευμένη οποιαδήποτε πρόβλεψη, εικασία, εκδήλωση επιθυμίας πέρα από την πραγματικότητα και τα δεδομένα της στιγμής.

Η πραγματικότητα αναφέρει πως ο πρόεδρος του συλλόγου, Xοσέ Μανσούρ, ο οποίος από το 2013 μέχρι και το 2025 ήταν αντιπρόεδρος του κλαμπ, θέλει ο παίκτης να καταλήξει στη Ρίβερ Πλέιτ, έχοντας συνεργασία με τον πρώην ατζέντη του Αντίνο που κι αυτός για τους δικούς του προσωπικούς λόγους θέλει να γίνει αυτό το deal.

Το προκλητικό της υπόθεσης, ακόμη και για τους φίλους της Γοδόϊ, είναι πως ο Μανσούρ δεν είχε καμία επικοινωνία με τους νέους εκπροσώπους του παίκτη, άρα δεν συζητούσε καν την πρόταση του Παναθηναϊκού! Ήταν σαν να μην υπήρχε. ''Ρίβερ ή πουθενά'' ήταν το μήνυμα!

Η διαρροή από ρεπόρτερ που εκφράζει επικοινωνιακά τον Μανσούρ, πως η πρόταση του Παναθηναϊκού απορρίφθηκε μπορεί να ηχεί ως αρνητική εξέλιξη αλλά δεν είναι. Γιατί;

Επειδή την Τετάρτη ξεκίνησε η διαπραγμάτευση, κάτι που δεν υπήρχε καν τις προηγούμενες ημέρες, οπότε σχετικά με το... μπαμ δεν υπήρχε πραγματική εικόνα για το πόσο κοντά ή μακριά είναι επί της ουσίας.

Μεταγραφή χωρίς την έγκριση της Γοδόϊ δεν μπορεί να υπάρξει ό, τι και αν θέλει ο παίκτης.

Οι επόμενες ώρες θα είναι κρίσιμες και όλα βρίσκονται στο χέρι του Μανσούρ, ο οποίος είτε θα επιλέξει να γεμίσει τα ταμεία της ομάδας του με ένα σημαντικό ποσό είτε να... κρεμάσει το δελτίο του παίκτη, με μοναδικό στόχο να τον οδηγήσει στην αγκαλιά της Ρίβερ, η οποία παραμένει στο κόλπο μέσα από τις κινήσεις του συγκεκριμένου προέδρου.