ΑΕΚ: Επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς ο Γκατσίνοβιτς
Η ΑΕΚ θέλει να κάνει ποδαρικό για το 2026 καθώς φιλοξενείται από τον Άρη (11/1, στις 19:30) στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague και θέλει τη νίκη ώστε να παραμείνει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
Ο Μάρκο Νίκολιτς είδε με μεγάλη ικανοποίηση τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς και να υπολογίζεται κανονικά ενόψει της μάχης με τον Άρη. Από εκεί και πέρα, τόσο ο Ζίνι όσο και ο Πιερό αναμένεται να μπουν και αυτοί σε κανονικούς τις επόμενες επόμενες.
Αντιθέτως, ο Ρομπέρτο Περέιρα παραμένει νοκ-άουτ και δεν θα προλάβει να είναι έτοιμος για το παιχνίδι της Κυριακής καθώς χρειάζεται λίγο παραπάνω χρόνο από τους υπόλοιπους.
