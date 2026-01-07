Νίκολιτς: «Ο Βάργκα ήταν ο πρώτος μου στόχος, θα πάρει χρόνο συμμετοχής με Άρη»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην Ουγγαρία για τη μεταγραφή του Μπάρναμπας Βάργκα στην ΑΕΚ και εξέφρασε την πρόθεση να του δώσει χρόνο συμμετοχής με τον Άρη.

Στην ουγγρική ιστοσελίδα Nemzeti Sport, η οποία αποκάλυψε τη μεταγραφή του Μπάρναμπας Βάργκα στην ΑΕΚ, μίλησε ο Μάρκο Νίκολιτς, με τον Σέρβο κόουτς να τονίζει πως ο 31χρονος Ούγγρος φορ αποτελούσε τον πρώτο του στόχο για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής.

«Είχα ξεκάθαρη πρόθεση ο σύλλογος να τον αποκτήσει. Από τότε που έφυγα από την Ουγγαρία, παρακολουθώ συνεχώς το πρωτάθλημα, βλέποντας τις διάφορες ομάδες και τους παίκτες. Ο Μπάρναμπας Βάργκα έχει αποδώσει τα τελευταία χρόνια με τέτοιον τρόπο που τράβηξε την προσοχή μου. Μετά τις επιτυχημένες εμφανίσεις του και στα δύο προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος απέναντι στη Σερβία το 2023 με την εθνική ομάδα, κατάλαβα ότι άξιζε σίγουρα να τον προσέξουμε.

Όχι μόνο έπαιζε στη Φερεντσβάρος και σκόραρε συνεχώς, αλλά βρήκε πολύ γρήγορα τη θέση του και στην εθνική Ουγγαρίας, όπου έγινε βασικό στέλεχος. Έχει καταγράψει εντυπωσιακούς αριθμούς το τελευταίο διάστημα. Έψαχνα έναν επιθετικό που να ταιριάζει ακριβώς στο προφίλ του. Τον Δεκέμβριο ζήτησα από τον πρόεδρό μας να τον αποκτήσουμε οπωσδήποτε, αν παρουσιαζόταν η ευκαιρία. Ήταν ο νούμερο ένα στόχος μου», ανέφερε αρχικά ο Νίκολιτς.

Στη συνέχεια ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ ρωτήθηκε για το αν πρόκειται να ταιριάξει τον Βάργκα μαζί με τον Γιόβιτς στην επίθεση: «Θα συμπεριλάμβανα και τον επιθετικό της εθνικής Ανγκόλας, τον Ζίνι. Είναι μόλις 23 ετών και, αν αναρρώσει, θα γίνει μεγάλη μάχη για μια θέση στην ομάδα. Θα έχω τρεις εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές στην επίθεση. Μας περιμένει ένα πολύ απαιτητικό ανοιξιάτικο πρόγραμμα. Παίζουμε κάθε τρεις ημέρες και, πέρα από το πρωτάθλημα, έχουμε και μεγάλους στόχους στο Conference League, όπου τερματίσαμε τρίτοι στη φάση των ομίλων και προκριθήκαμε στους «16». Χρειαζόμαστε όλους τους παίκτες και είναι σημαντικό να έχουν επαρκή χρόνο ξεκούρασης. Έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας και θα χρειαστεί rotation».

Ο Νίκολιτς τόνισε ότι ο Βάργκα θα είναι στην αποστολή για το ματς με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Κυριακή και ότι μάλιστα αναμένεται να αγωνιστεί για λίγο: «Ήμουν παρών όταν πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις. Κάναμε μια καλή συζήτηση και του είπα τη γνώμη μου γι’ αυτόν. Από τις πρώτες μου εντυπώσεις, μπορώ να πω με σιγουριά ότι αποκτήσαμε όχι μόνο έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή, αλλά και έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Ο Μπάρναμπας θα ταξιδέψει μαζί μας στη Θεσσαλονίκη, οπότε θα είναι στην αποστολή. Σίγουρα θα πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής».