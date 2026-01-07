Η ΚΕΔ όρισε Νορβηγό διαιτητή για να διευθύνει το μεγάλο ματς της αγωνιστικής μεταξύ του Άρη και της ΑΕΚ.

Η ΚΕΔ γνωστοποίησε τους ορισμούς για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Superleague βάζοντας τον Ροχίτ Σάγκι να διευθύνει τον μεγάλο αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ, που θα γίνει την Κυριακή (11/01-19:30) στο Κλ. Βικελίδης.

Ο 33χρονος Νορβηγός διαιτητής έχει έρθει άλλες δύο φορές στην χώρα μας, τον Γενάρη του 2024 για ένα ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός για το πρωτάθλημα που έληξε 2-1 υπέρ του πρώτου και την περσινή σεζόν για τον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού (2-0).

Ακόμη έχει σφυρίξει ένα ματς του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη, το εκτός έδρας πέρυσι με την Βίκινγκουρ (2-1) για την νοκ άουτ φάση του Conference League κι ένα της ΑΕΚ, αυτό που έδωσε φέτος στα προκριματικά κόντρα στην Άντερλεχτ στην OPAP Arena, όπου επικράτησε με 2-0

Ο Σταύρος Τσιμεντερίδης ορίστηκε στο ματς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, ο Κωνσταντίνος Κατοίκος σε κείνο του Παναθηναϊκού με τον Πανσερραϊκό στην Λεωφόρο ενώ ο Βασίλης Φωτιάς στο Αγρίνιο για το Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά οι ορισμοί της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague

Λεβαδειακός-Βόλος: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Πάτρας, 4ος Φίτσας, VAR: Πουλικίδης, Πολυχρόνης)



ΟΦΗ-Asteras AKTOR: Τζήλος (Αρμακόλας, Νίκζας, 4ος Ανδριανός, VAR: Κουμπαράκης, Γιουματζίδης)



Άρης-ΑΕΚ: Σάγκι (Ντάλε, Βαλστάντσβε, 4ος Ματσούκας, VAR: Χάγκενες, Τόρκελσεν)



Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός: Κατοίκος (Τσολακίδης, Δέλλιος, 4ος Νταούλας, VAR: Φωτιάς, Αντωνίου)



Κηφισιά-Λάρισα: Σιδηρόπουλος (Πολυχρόνης, Δημητριάδης, 4ος Αντωνίου, VAR: Ζαμπαλάς, Πολυχρόνης)



Ατρόμητος-Ολυμπιακός: Τσιμεντερίδης, Καραγκιζόπουλος, Κλεπετσάνης, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Παπαδόπουλος, Μόσχου)



Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Μπουρουζίκας, VAR: Ευαγγέλου, Βεργέτης)