Πιρόλα για το μέλλον του: «Είμαι χαρούμενος στην Ελλάδα, εάν έρθει καλή πρόταση θα την σκεφτώ ήρεμα»

Ο Λορέντζο Πιρόλα, ο Ιταλός διεθνής στόπερ της ομάδας του Ολυμπιακού, πήρε θέση γύρω από τα μεταγραφικά σενάρια που τον αφορούν.

Ο Πιρόλα, που είναι ο Νο1 στόπερ του Ολυμπιακού, στις δηλώσεις του στην ιταλική σελίδα Fanpage σχολίασε ως προς τις φήμες για το μέλλον του: «Είμαι χαρούμενος στην Ελλάδα αυτήν την στιγμή. Εάν όμως έρθει μία καλή πρόταση από την Ιταλία ή άλλη Λίγκα της Ευρώπης θα την σκεφτώ ήρεμα. Μετά από αυτήν την εμπειρία εκτός Ιταλίας νιώθω πιο έτοιμος να διαχειριστώ την όποια κατάστασή μου. Δεν βιάζομαι να γυρίσω στην Ιταλία. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό εξαρτάται από πολλά πράγματα».

Στην ίδια συνέντευξη ο Ιταλός στάθηκε και σε παίκτες - πρότυπά του ή ποδοσφαιριστές που θαυμάζει λέγοντας ότι «ξεκάθαρα είχα πολύ καλά πρότυπα και ανάμεσα σε μία σειρά έμπειρων παικτών στην Ίντερ: Γοδίν, Σκρίνιαρ και Ντε Βράι. Πρότυπα για μένα από το πώς διαχειρίζονταν τους εαυτούς τους στο γήπεδο και στα αποδυτήρια. Ως είδωλο πάντα θαύμαζα τον Σέρχιο Ράμος, ειδικά για την προσωπικότητά του και τα αγωνιστικά του χαρίσματα».