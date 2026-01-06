Αναστασίου: «Σε κομβικό σημείο το δεύτερο γκολ του Άρη»

Ο Γιάννης Αναστασίου αναφέρθηκε στα δύο αγωνιστικά πρόσωπα του Παναιτωλικού στην ήττα-αποκλεισμό από τον Άρη στο Κύπελλο Ελλάδας.

Ο έμπειρος προπονητής περίμενε από τους παίκτες του να παρουσιαστούν πιο τολμηροί στο γήπεδο κι αυτό είπε τόσο στις δηλώσεις του στο συνδρομητικό κανάλι όσο και στη συνέντευξη Τύπου. «Ήταν ένα ματς με δύο πρόσωπα για εμάς. Στο πρώτο μέρος δεν κάναμε πολλά πράγματα με τη μπάλα. Ήμασταν πολύ παθητικοί. Είχαμε κάποια παιδιά που επανήλθαν και δεν ξέραμε πώς θα είναι. Για μας, ήταν σημαντική η απουσία του Μπουχαλάκη. Η εικόνα στο πρώτο μέρος ήταν υπέρ του Άρη, ενώ το 2-0 έγινε σ’ ένα κομβικό σημείο, στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου».

Εκεί αναφέρθηκε στο δεύτερο ημίχρονο λέγοντας ότι… «τολμήσαμε περισσότερο. Ξέραμε ότι θα είμαστε ευάλωτοι, ο Άρης είχε ευκαιρίες αλλά και εμείς είχαμε τις στιγμές μας με σπουδαιότερη αυτή του Μάτσαν».