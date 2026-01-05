ΑΕΚ: Ο Βάργκα πέρασε τα ιατρικά και είναι παίκτης της Ένωσης
Ημέρα... Μπάρναμπας Βάργκα ήταν η σημερινή για την ΑΕΚ με την Ένωση να ολοκληρώνει τα διαδικαστικά για την απόκτηση του 31χρονου Ούγγρου φορ από τη Φερεντσβάρος.
Ο Βάργκα αργά το βράδυ της Κυριακής έφτασε στην Αθήνα με πτήση από τη Βουδαπέστη και σήμερα αφού πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ.
Το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση της απόκτησής του από την ΑΕΚ, η οποία θα βγει μέσα στα επόμενα 24ωρα μαζί με βίντεο και φωτογραφίες από την παρουσίασή του, ωστόσο από σήμερα ουσιαστικά ο Ούγγρος επιθετικός αποτελεί ποδοσφαιριστής της Ένωσης.
Με την προσθήκη του Βάργκα η ΑΕΚ βάζει στο ρόστερ της έναν αποτελεσματικό επιθετικό με πολλά γκολ στην καριέρα του, σε ένα deal με τη Φερεντσβάρος που άγγιξε τα 4,5 εκατ. ευρώ.
Ο Βάργκα αποτελεί το δεύτερο απόκτημα της ΑΕΚ την τρέχουσα χειμερινή μεταγραφική περίοδο μετά τον Μάρτιν Γκεοργκίεφ.
