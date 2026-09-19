Ο Βόλος Elabet υποδέχεται την Κυριακή (18:00) την ΑΕΚ με τον Κώστα Μπράτσο να έχει στην αποστολή του και τον Γιούρι Λοντίγκιν που αποκτήθηκε πριν λίγες μέρες. Εκτός οι Σιαμπάνης, Ουρτάδο, Τσοκάνης, Καμπελά και Μπάρε.

Ένα σημαντικό και ιδιαίτερα δύσκολο παιχνίδι δίνει την Κυριακή (18:00) στο Πανθεσσαλικό ο Βόλος Elabet καθώς υποδέχεται την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Η προετοιμασία της ομάδας της Μαγνησίας ολοκληρώθηκε και στην συνέχεια έγινε γνωστή και η αποστολή για το ματς αυτό. Εκτός έμειναν οι Σιαμπάνης, Ουρτάδο, Καμπελά, Τσοκάνης και Μπάρε.

Αναλυτικά ο Βόλος Elabet ανέφερε στην επίσημη ιστοσελίδα του τα εξής: «Είκοσι ένα ποδοσφαιριστές συμπεριελήφθησαν στην αποστολή του Βόλου ELABET για την εντός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ (20/9, 18.00, Πανθεσσαλικό) για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Αυτοί είναι οι εξής: Λοντίγκιν, Γεροφωκάς, Κάτσικας, Μύγας, Τασιούρας, Ες Σαουμπί, Κάργας, Ατζιάκουα, Μεντίλ, Φάμπιο, Μπέρνιτς, Κόμπα, Γκαραβέλας, Γρόσδης, Νεγιού, Ρεγκίς, Φουρτάδο, Τζόκα, Γκονζάλες, Λάμπρου, Χαραλαμπόγλου».