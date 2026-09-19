Βόλος Elabet: Η αποστολή για το ματς με την ΑΕΚ, μέσα ο Λοντίγκιν, ποιοι λείπουν
Ένα σημαντικό και ιδιαίτερα δύσκολο παιχνίδι δίνει την Κυριακή (18:00) στο Πανθεσσαλικό ο Βόλος Elabet καθώς υποδέχεται την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Η προετοιμασία της ομάδας της Μαγνησίας ολοκληρώθηκε και στην συνέχεια έγινε γνωστή και η αποστολή για το ματς αυτό. Εκτός έμειναν οι Σιαμπάνης, Ουρτάδο, Καμπελά, Τσοκάνης και Μπάρε.
Αναλυτικά ο Βόλος Elabet ανέφερε στην επίσημη ιστοσελίδα του τα εξής: «Είκοσι ένα ποδοσφαιριστές συμπεριελήφθησαν στην αποστολή του Βόλου ELABET για την εντός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ (20/9, 18.00, Πανθεσσαλικό) για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Αυτοί είναι οι εξής: Λοντίγκιν, Γεροφωκάς, Κάτσικας, Μύγας, Τασιούρας, Ες Σαουμπί, Κάργας, Ατζιάκουα, Μεντίλ, Φάμπιο, Μπέρνιτς, Κόμπα, Γκαραβέλας, Γρόσδης, Νεγιού, Ρεγκίς, Φουρτάδο, Τζόκα, Γκονζάλες, Λάμπρου, Χαραλαμπόγλου».
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