Σύμφωνα με την A' Bola η Ρίο Άβε ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη έχει κοστολογήσει 30 εκατ. ευρώ δύο παίκτες.

Η Ρίο Άβε του Βαγγέλη Μαρινάκη έχει στο ρόστερ της δύο παίκτες, οι οποίοι βρίσκονται στο ραντάρ μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Σύμφωνα με την A' Bola, η ομάδα, στην οποία είναι μεγαλομέτοχος ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης και προπονητής της είναι ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος, «αναζητά τζακ ποτ 30 εκατ. ευρώ για τον Γενάρη». Αυτό αφορά τους δύο παίκτες της, τον φορ Κλέιτον και τον εξτρέμ Αντρέ Λουίζ.

Αναλυτικά το δημοσίευμα της A' Bola:

«Η SAD της ομάδας από τη Βίλα ντο Κόντε έχει ήδη καθορίσει την τιμή για τα δύο «μαργαριτάρια» του ρόστερ: ο Κλέιτον και ο Αντρέ Λουίζ κοστολογούνται στα 15 εκατομμύρια ευρώ ο καθένας.

Η διοίκηση (SAD) της Ρίο Άβε είναι ανένδοτη και έχει θέσει ξεκάθαρο τιμοκατάλογο για τα «κοσμήματα του στέμματος» του ρόστερ που καθοδηγείται από τον Έλληνα προπονητή Σωτήρη Συλαϊδόπουλο. Ο εξτρέμ Αντρέ Λουίζ, που παραμένει στο ραντάρ της Μπενφίκα και ο Κλέιτον, ο οποίος έχει προσελκύσει ενδιαφέρον από συλλόγους της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής σκηνής, θα αποχωρήσουν από τη Βίλα ντο Κόντε μόνο με την καταβολή 15 εκατομμυρίων ευρώ για τον καθένα.

Ο Αντρέ Λουίζ, που τη φετινή σεζόν μετρά επτά γκολ και πέντε ασίστ σε 17 αγώνες, διανύει τη δεύτερη χρονιά του στη Βίλα ντο Κόντε. Ήρθε στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο τη σεζόν 2023/2024, δανεικός από τη Φλαμένγκο στην Εστρέλα ντα Αμαντόρα. Οι εμφανίσεις του με τη φανέλα της ομάδας με το καράβι στο έμβλημα κίνησαν το ενδιαφέρον του Ζοζέ Μουρίνιο για την απόκτησή του, ωστόσο ο Ρούι Κόστα αρνείται να πληρώσει το ποσό που ζητείται για τα δικαιώματά του.

Από την άλλη πλευρά, ο Κλέιτον έχει 10 γκολ και πέντε ασίστ σε 16 επίσημα παιχνίδια με τη Ρίο Άβε τη φετινή περίοδο και επίσης ενδέχεται να αποχωρήσει από τον σύλλογο σ' αυτή τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Μετά την εντός έδρας νίκη απέναντι στην Κάσα Πία, οι παίκτες της Ρίο Άβε έχουν ρεπό τη Δευτέρα και επιστρέφουν στις προπονήσεις αύριο. Ο επόμενος επίσημος αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 17 του μήνα, στις 20:30, εντός έδρας απέναντι στην Μπενφίκα.

Οι Μπακούλας και Όμαρ Ρίτσαρντς είναι τραυματίες και βρίσκονται υπό την παρακολούθηση του ιατρικού επιτελείου της Ρίο Άβε, χωρίς να υπάρχει ακόμη πρόβλεψη για την επιστροφή τους στη δράση».