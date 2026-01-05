Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για το πώς γίνεται να έχεις σκοράρει δύο υπέροχα γκολ και να είσαι με μηδέν γκολ!

Κατά κοινή ομολογία ο Μουζακίτης εδώ και ένα ολόκληρο δίμηνο, για την ακρίβεια από το παιχνίδι με την PSV και ύστερα, είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού. Κι απολύτως λογικά έχει κλειδώσει τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ, τόσο στο πρωτάθλημα, όσο και στην Ευρώπη.

Ο νεαρός διεθνής άσος έχει κερδίσει και δη μάλλον με άνεση τη φανέλα για το 8άρι της ομάδας, με καλό ανασταλτικά, αλλά και δημιουργικά παιχνίδι, κάτι που αποτυπώθηκε, άλλωστε, και στον τελικό του Σούπερ Καπ το Σάββατο στο Παγκρήτιο. Τι του λείπει; Θα έλεγε κανείς μόνο ένα γκολ! Η σεζόν έχει φτάσει στα μισά κι ο Μούζα ακόμη δεν έχει σκοράρει, κάτι που σίγουρα δεν είναι το καλύτερο για ένα 8άρι του Ολυμπιακού. Πόσο δε μάλλον όταν μιλάμε για έναν κεντρικό χαφ, που είχε αποδείξει σε επίπεδο Ακαδημίας ότι το γκολ το έχει.

Η ειρωνεία είναι ότι ο Μουζακίτης έχει βάλει δύο πολύ ωραία γκολ στη φετινή σεζόν! Χωρίς κανένα να μετρήσει και δη χωρίς καμία δική του ευθύνη! Ένα ήταν φυσικά αυτό επί του ΟΦΗ στο Ηράκλειο για το Σούπερ Καπ, εκείνο το ωραίο αριστερό πλασέ, με το οποίο νίκησε τον αντίπαλο γκολκίπερ στο 36ο λεπτό. Με το γκολ να ακυρώνεται για επιθετικό φάουλ του Ταρέμι στον αντίπαλο στόπερ-παρεμπιπτόντως, εάν ο Ιρανός έστελνε την μπάλα στα δίκτυα με το ψαλιδάκι, θα το ακύρωνε το γκολ ο ρέφερι Τσακαλίδης;…

Ένα γκολ-καρμπόν, με άψογο πλασέ από την ίδια θέση, ο Μούζα είχε βάλει και στη Νεάπολη, στο Κηφισιά-Ολυμπιακός 1-3. Και τότε, όμως, του είχε ακυρωθεί το γκολ, για άλλο λόγο: Επειδή είχε κριθεί από τον VAR και τον AVAR ότι η μπάλα στο γύρισμα του Ποντένσε είχε περάσει ολόκληρη την γραμμή του άουτ, κάτι που επίσης δεν είχε αποδειχθεί ποτέ…

Τέλος πάντων, ο Μούζα το κυνηγάει το γκολ και νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα χρόνου να έρθει, πολύ απλά γιατί βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και έχει καλά τελειώματα. Το Σάββατο είχε άλλα δύο επικίνδυνα σουτ, στα οποία ωστόσο δεν είχε νικήσει τον αντίπαλο γκολκίπερ, όμως πραγματικά ήταν το ένα πιο απειλητικό από το άλλο.

Άσχετο: Είχα γράψει μετά τον τελικό του Κυπέλλου τον περασμένο Μάϊο, ότι ο Μαρινάκης θα γίνονταν μετά τον τελικό του Σούπερ Καπ ο πολυνίκης πρόεδρος στην ιστορία του Ολυμπιακού και κατ΄ επέκταση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Άργησε…λίγο το Σούπερ καπ, αλλά έγινε. Κι έγινε ο Μαρινάκης κι ο πρώτος πρόεδρος που έφτασε τους 19 τίτλους. Στο κυνήγι για τον 20ο.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Στα τρία τελευταία παιχνίδια του ο Ολυμπιακός έχει βάλει, σε δύο 90λεπτα και ένα 120λεπτο, δύο γκολ από πέναλτι με τον Ταρέμι, ένα γκολ από εκτέλεση φάουλ (του Μουζακίτη) και κεφαλιά στόπερ (του Καλογερόπουλου) κι ένα με προσωπική ενέργεια του Γιαζίτσι, όταν πια ο τελικός του Σούπερ Καπ είχε κριθεί.

Και μόνο από αυτή τη διαπίστωση, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι επιθετικά ο Ολυμπιακός για κάποιο λόγο δεν μπορεί να γίνει αποτελεσματικός τον τελευταίο καιρό. Με την απουσία του Ελ Κααμπί να είναι ένας λόγος, σοβαρός, αλλά όχι ο μοναδικός. Με τον Μαροκινό μάλιστα να είχε παίξει κανονικά στο 0-0 με τον Άρη στο Χαριλάου.

Εξίσου πρόβλημα με την απουσία του Ελ Κααμπί είναι ότι οι άλλοι δύο σέντερ φορ δεν έχουν ρέντα. Ο Γιάρεμτσουκ δεν σκοράρει καθόλου, ο δε Ταρέμι μετά από εκείνο το μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης σκοράρει μόνο από πέναλτι.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👌