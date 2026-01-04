Ο ΠΑΟΚ μετρά επιστροφές για τον αγώνα με τον Ατρόμητο, την ώρα που ο Πέλκας ανεβάζει ρυθμούς και όλα δείχνουν ότι μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση.

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του, με το βλέμμα στραμμένο στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson και πρώτο ζητούμενο την πρόκριση, αλλά και με σταδιακή επιστροφή παικτών που δίνει περισσότερες επιλογές στον Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.

Τα καλά νέα ήρθαν το Σάββατο (3/1), με τους Γιώργο Γιακουμάκη, Γιάννη Μιχαηλίδη και Ζοάν Σάστρε να προπονούνται κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα και να θέτουν εαυτόν στη διάθεση του Ρουμάνου προπονητή για το παιχνίδι της Τρίτης (06/01, 20:00) στην Τούμπα, στο πλαίσιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Και οι τρεις άφησαν πίσω τους τα προβλήματα που τους ταλαιπωρούσαν και υπολογίζονται κανονικά.

Η σημερινή προπόνηση είχε πλήρες περιεχόμενο. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με δουλειά στη φυσική κατάσταση μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια, συνεχίστηκε με ασκήσεις κατοχής και τακτική και ολοκληρώθηκε με οικογενειακό διπλό, καθώς το τεχνικό επιτελείο ανεβάζει σταδιακά τον βαθμό ετοιμότητας της ομάδας.

Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο, ο Δημήτρης Πέλκας έβγαλε μέρος του κανονικού προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, με τις ενδείξεις να είναι θετικές για τη διαθεσιμότητά του στο πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος του 2026 απέναντι στον Παναιτωλικό.

Ο Ντέγιαν Λόβρεν συνέχισε με ατομικό στο γήπεδο, ο Λούκα Ιβανούσετς δούλεψε στο γυμναστήριο, ενώ οι Κίριλ Ντεσπόντοφ και Γίρι Παβλένκα υποβλήθηκαν σε θεραπεία.